"La o citire atenta a raportului, noi pregatim ideea ca Banca Nationala in acest an isi indeplineste cele doua mandate. Mandatul de stabilitate a preturilor. Dupa toate probabilitatile, mai avem o luna intr-adevar, indicele preturilor de consum va intra in marja de fluctuatie, de 2,5% plus/minus un procent. Si aici vom avea o problema, sunt sigur, pentru ca unele preturi cresc si indicele scade. Si preturile cresc, de regula, in decembrie. O sa fie mare taraboi. De ce scade indicele in timp ce preturile cresc? Preturile cresc. Cand ai un indice al preturilor de consum de 3,5% inseamna ca au crescut preturile. Cresc mai putin decat au crescut anul trecut. (...)

Cand vorbim de riscuri, ne referim la riscuri. Nu sunt prognoze. Daca spunem ca economia de piata are in general evolutie ciclica si ca dupa cativa ani, uitandu-te in spate cum se comporta o economie de piata, si stim ca ciclul are 7-10 ani, in medie, te mai uiti si la alte date, si spui ca exista riscul unei decelerari si apoi a unei recesiuni nu inseamna ca am facut neaparat o prognoza. Deci, este o diferenta, as spune mare, intre ce supunem noi: 'exista riscul decelerarii, apropierii recesiunii' si formulari de tipul 'Banca Nationala prognozeaza recesiunea', 'prognozeaza dezastru'. Ca sa ingrosam asa, pe burtiera mai apare si altceva: 'Avertisment dur' eventual - imi place cuvantul 'dur', care este super-utilizat de o parte dintre dumneavoastra - 'Avertisment dur din partea guvernatorului'. Dimineata am tot stat sa vad un avertisment dur al meu cu preturile si am asteptat o ora. Era sa raman si nebarbierit. Nu a aparut. A aparut ceva cu preturile, dar burtiera era clara, ca dau un avertisment dur", a declarat Isarescu, citat de digi24.ro.