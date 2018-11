Cei mai multi dintre ei au cautat un job in vanzari, acesta fiind, de altfel, domeniul care si anul trecut a atras cele mai multe aplicari – aproape 700.000. Urmatoarele domenii in preferintele candidatilor au fost contabilitatea, care a adus angajatorilor peste 400.000 de CV-uri, si resursele umane – sector care a reusit sa stranga aproape 200.000 de aplicari, in 2018.

Potrivit unui comunicat remis 9am, topul celor mai cautate domenii de catre candidati continua cu serviciile externalizate de tip call-center, back-office, transport si logistica, administratie si horeca, banking, juridic si IT&software.

”Interesul candidatilor pentru anumite zone de activitate si pentru anumite joburi este relativ similar cu cel de anul trecut. O surpriza placua fata de anul trecut este cresterea inregistrata de IT&software, atat in ceea ce priveste numarul de candidati care au cautat un job in aceasta industrie, cat si al numarului de joburi postate de angajatori. A iesit, in schimb, din top sectorul cazinouri si jocuri de noroc”, a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs Romania. Alte domenii pentru care companiile au cautat masiv angajati anul acesta au fost transporturile, alimentatie si horeca, resurse umane, back office, productie, constructii sau inginerie.

In ceea ce priveste orasele cele mai active din punctul de vedere al angajarilor, cea mai efervescenta a fost piata din Capitala, pentru care angajatorii au scos la bataie peste 42.000 de locuri de munca, anul acesta. Pe locul al doilea, dar la o distanta semnificativa, se afla Cluj-Napoca, cu 8.276 de anunturi, urmat de Iasi (4.662), Timsoara (4.352) si Brasov (3.549).

Cele mai putine oportunitati de angajare au aparut pentru candidatii din Barlad, Sinaia, Mangalia, Campina si Mioveni – fiecare dintre acestea avand 58, 59 sau 60 de locuri de munca scoase pe piata. Cei care si-au dorit un loc de munca in afara tarii au avut la dispozitie aproape 2.400 de optiuni, destinatiile care au venit cu cele mai multe oferte fiind Marea Britanie, Germania, Franta, Belgia, Italia si Olanda.

”La nivel national, zonele cele mai fierbinti din punctul de vedere al angajarilor sunt si cele care inregistreaza cele mai mari medii salariale, pe aproape toate domeniile, pozitiile si nivelurile de varsta si experienta, dupa cum arata Paylab, comparatorul salarial lansat de eJobs. De aceea, corelatia era in mare masura predictibila – cu cat avem mai multe investitii si afaceri deschise intr-un oras sau intr-o anumita regiune a tarii, cu atat creste numarul de locuri de munca, dar si pragurile salariale”, mai spune Bogdan Badea.

In 2018, pe eJobs.ro aproape 100.000 de anunturi de angajare au fost postate de companii. Pentru acestea, au existat aproximativ 3.5 milioane de candidati care si-au depus CV-ul.