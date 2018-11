In primul rand, pentru a ramane loiali unui loc de munca, angajatii trebuie sa simta ca sunt respectati si ca vor primi orice au nevoie pentru a avea succes in viata profesionala si particulara.

Daca in urma cu 20 de ani stabilitatea unui loc de munca si a unui salariu satisfacator erau de ajuns pentru a motiva un angajat, astazi noile generatii au nevoie de experiente ce se gasesc la intersectia dintre viata personala, munca si joaca.

1. Spatii alternative

O caracteristica a modului actual de a gandi al angajatilor este pierderea efectului de turma, dezvoltandu-se mai degraba un simt al comunitatii, al dorintei de a trai si a impartasi experiente diferite, mai degraba decat de a fi ghidati de acelasi scop si multumiti cu aceleasi lucruri.

In umbra acestor schimbari de mentalitate si in contextul in care munca de la departare devine din ce in ce mai populara, angajatii au devenit mai productivi in spatii personalizate. Astfel companiile se intrec acum in a oferi angajatilor spatii alternative cum ar fi biblioteci, cafenele si lounge-uri unde acestia sa poata lucra in liniste.

Mai mult companii precum Google, Apple sau Microsoft au fost printre primele care au adus la locul de munca spatii care rivalizeaza deseori cu parcurile de distractii.

Camerele de jocuri, piscinele in curtea cladirii de birouri, dar si camerele de meditatie sunt cateva dintre aceste spatii create pentru ca angajatii sa se poata deconecta si in care sa gaseasca o motivatie in plus pentru a veni la munca. Specialistii in domeniu spun ca in viitor nu vor mai exista birouri fara asemenea facilitati.

In acelasi timp, se doreste un design mai putin clasic in felul de asezare al birourilor individuale, se cauta acum forme interesante, labirintice, pentru a capta interesul angajatilor mai ales in locuri unde se practica „hot desking”(angajatii nu au un birou fix ).

2. Flexibilitate

Pentru a a motiva angajatii, companiile trebuie sa renunte in primul rand la programul de munca de la 9 la 5. Indiferent de ce industrie vorbim, mai mult de 50% dintre angajati isi doresc astazi optiuni flexibile de lucru, scrie forbes.com

Companiile care ofera angajatilor flexibilitate, fie ca e vorba de posibilitatea de a lucra de acasa, fie de orele de lucru, ii ajuta pe acestia sa pastreze un echilibru bun intre viata profesionala si cea privata, reducand astfel stresul la locul de munca si incurajand productivitatea si starea de bine.

Un studiu realizat in 2016 pe blogul FlexJobs spune ca peste 80% dintre angajatii care sunt parinti considera ca flexibilitatea la locul de munca este cea mai importanta, chiar inaintea salariului.

3. Mediu natural

In urma unor studii stiintifice , petrecerea timpului intr-un spatiu neaerisit, cu lumini neadecvate, galagios sau stresant ne poate afecta sanatatea pe termen lung .

Designul biofilic vine in solutionarea acestor probleme prin incorporarea naturii in arhitectura spatiului de lucru dar si in elemente de design interior.

Printre cele mai populare lucrari de biodesign sunt peretii vii, realizati in intregime din plante, acoperisurile-gradina sau gradinile verticale, serele de interior si de asemenea zonele verzi ce folosesc sisteme ecologice, sisteme de purificare a apei si aerului.

Lumina este, de asemenea, unul dintre cei mai importanti factori cand vine vorba de eficienta unui spatiu de lucru. Luminile artificiale, de intensitate foarte mare, alaturi de ventilatia proasta sunt cunoscute ca fiind unele dintre cele mai populare cauze ale migrenelor la locul de munca.

Din acest motiv se cauta acum sisteme moderne de iluminat, la intersectia dintre arta si tehnologie, care sa aiba efecte psihologice si fizice benefice asupra celor din incapere. Cladirile sunt construite astazi pentru a capta cat mai multa lumina naturala, oferind angajatilor un spatiu cat mai natural.

Designul biofilic si lumina naturala reduc stresul si ajuta la sanatatea mentala si fizica a angajatilor, in timp ce cresc creativitatea si satisfactia la locul de munca. In urmatorii zece ani este de asteptat ca oamenii sa aiba la birou chiar propria lor gradina unde sa creasca de exemplu legume sau flori, scrie hubblehq.com.

Oamenii petrec aproximativ o treime din viata la job, prin urmare valorificarea acestui timp si promovarea unui echilibru intre viata privata si cea profesionala a devenit un scop firesc, impartasit din fericire si de companiile moderne care par dispuse sa se adapteze si sa ofere angajatilor spatii de lucru croite chiar pe nevoile lor.