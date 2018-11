Acestea iti pot sabota afacerea chiar si in cazul in care nu duci lipsa de clienti. Nu este deloc usor sa inveti toate aspectele financiare relevante pentru o afacere, de la cele legislative la cele economice. De aceea, poate fi util sa cunosti cateva greseli comune, astfel incat sa le eviti mai usor. Iata cateva erori de management financiar de care sa te feresti:

1. Prea multe dividende, prea putine investitii

2. Decizii fara un buget

3. Angajarea prea rapida si prea ieftina

4. Cheltuirea unor resurse de care firma nu dispune inca

5. Raportul dintre inventar si alte cheltuieli

Pentru ca afacerea ta sa creasca si sa prospere, va trebui sa faci investitii in mod constant. Chiar daca in prezent consideri ca afacerea ta nu are nevoie de investitii, e bine sa ai un plan pe termen mediu si lung. Cel mai probabil, afacerile competitorilor tai nu vor stagna, asa ca vor avea, in timp, un avantaj competitiv daca alegi sa nu faci investitii. Din pacate, antreprenorii care depind de veniturile din afacere pot avea dificultati in atingerea unui echilibru intre distribuirea dividendelor si investitii. Totusi, e important sa nu distribui toate dividendele, in special in primii ani de activitate, si sa lasi loc pentru investitii. Poti afla mai multe din acest ghid despre plata dividendelor si distribuirea lor corecta.Toate cheltuielile din firma ar trebui sa aiba la baza un buget. Cu ajutorul acestuia, vei controla mult mai bine situatia financiara a firmei tale. Nu e insa atat de simplu sa realizezi un buget precis. Mai intai, va trebui sa inveti cum sa concepi prognoza acestuia, dar si sa analizezi veniturile si cheltuielile firmei. Bugetul principal ar trebui impartit in categorii si ar trebui sa iti fie clar in orice moment care e limita de cheltuieli pentru marketing sau pentru echiparea unui sediu. Totodata, ar trebui sa stii, in cazul bugetelor de investitii, ce rezultate astepti cu privire la sumele investite.Potrivit Forbes , aceasta e o greseala pe care au tendinta sa o faca antreprenorii debutanti. La inceput, unii antreprenori se grabesc si descopera, in timp, ca ar fi fost mai bine pentru afacerea lor sa selecteze un alt candidat pentru postul respectiv. E important sa investesti in angajati talentati, bine pregatiti si de incredere. In caz contrar, te expui la pierderi financiare si riscuri pe care le poti evita cu putina rabdare si mai multe interviuri.Ai derulat o campanie de vanzari de succes si ai o serie de potentiali clienti cu care te afli in faza de negociere a contractelor. Este o situatie in care antreprenorii pot fi tentati sa mizeze pe banii din contractele respective in activitatile de zi cu zi. Spre exemplu, atunci cand sunt pusi in fata unei cheltuieli optionale, ar putea lua in calcul faptul ca firma urmeaza sa aiba mai multe incasari. Aceasta abordare este gresita, potrivit Medium . Procedand astfel, te supui unui risc financiar si poti ajunge sa pui presiune pe relatiile cu noii clienti. Asa ca e mult mai bine sa te limitezi la cheltuirea banilor care sunt deja in firma.Acest aspect este in special valabil pentru antreprenorii care activeaza in retail. O parte din sumele investite initial se vor duce in mod necesar pe inventar, insa se poate intampla sa achizitionezi prea mult. Intr-o asemenea situatie, dezavantajul e ca nu vei avea suficiente resurse financiare pentru celelalte cheltuieli necesare, cum ar fi in echipament, dotari, locatie sau, in cazul unui magazin online, aparate IT si programe pentru comert electronic. Totodata, exista riscul sa acumulezi prea multe datorii de la inceput. De aceea este atat de important sa creezi si sa urmezi un buget de cheltuieli: astfel te asiguri si ca nu exista vreun aspect din afacerea ta care e ignorat in detrimentul altuia.