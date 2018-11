"Masluitorii datelor oficiale trebuie sa plece!

Cum este posibil ca deficitul bugetar sa creasca cu 2 miliarde lei dar sa ramana la acelasi procent din PIB?

Printr-o smecherie statistica marca CNSP (Comisia Nationala de Strategie si Prognoza) la ordinul lui Dragnea.

La inceptul anului coalitia toxica PSD+ALDE estima o crestere economica de 5.5% cu un PIB de 907 miliarde lei. Acum estimeaza o crestere economica de 4.5% cu un PIB de 949 miliarde lei. Asta de escrocherie marca Dragnea.

Intai datele oficiale.

Anul trecut pe vremea asta guvernul estima pentru 2018 (a facut bugetul pe baza acestor date) :



Crestere economica reala = 5.5%

PIB nominal = 907 miliarde lei

Deficit bugetar= 26.959 miliarde lei sau 2.97% din PIB!

Crestere economica reala = 4.5%

PIB nominal = 949.6 miliarde lei

Deficit bugetar = 28.2 miliarde lei sau 2.97% din PIB!

Dupa trei trimestre in 2018 situatia prezentata de guvern pentru sfarsit de an arata asa:

Deficitul bugetar CRESTE cu aprope 2 miliarde lei dar ramane NESCHIMBAT ca procent din PIB. Si mai ciudat, nu?

Repet, economia reala scade DAR PIB-ul creste, deficitul bugetar creste cu 2 miliarde lei DAR ramane constant in % din PIB. Asta da show de magie.



Sunt sigur ca deja ati detectat anomaliile pentru care CNSP trebuie desfiintata.

Unde este smecheria, nu? Pentru ca ati ghicit, este o smecherie. O smecherie statistica facuta de o institutie publica care manipuleaza in acest fel date oficiale, in opinia mea. In opinia mea, conducerea CNSP trebuie sa raspunda personal pentru aceasta manipulare.

CNSP nu poate sa manipuleze cresterea economica reala. Daca s-au produs doar trei autovehicule in 2018 nu poate sa spuna ca sunt 7. Manipuleaza si minte CNSP, in opinia mea , dar nu are cum sa manipuleze economia reala.

Ramane partea pe care o controleaza si o estimeaza direct- deflatorul sau evolutia preturilor din economie. Acest indicator nu este masurat. Nu exist niciun fel de date observabile pe care le putem arata si sa spunem , uite CNSP nu minte sau minte cu nerusinare. Nu. Deflatorul este ESTIMAT, adica facut din pix de CNSP.

Sa va explic cum mint o tara intreaga si nu numai.

In toamna anului trecut “estimau” o crestere reala de 5.5% si un deflator de doar 2.1%. Adica o crestere nominala de 7.6% care inseamna un PIB nominal care creste de la 849 miliarde lei la 907 miliarde lei.



In aprilie 2018 CNSP a plusat. Crestere economica reala de 6.1% dar foarte bizar a pastrat deflatorul la 2.1%. Asta desi rata inflatiei prezentata si masurata de INS deja se apropia de 5%.

La rectificarea din septembrie CNSP incepe sa inteleaga ca economia se prabuseste. Estimeaza o crestere economica reala de 5.5% si un deflator de 4.1%.

Iar dupa cateva luni coboara cresterea economica reala la 4.5% si deflatorul urca la 5.9%!!!

Ce a facut CNSP in decurs de un an? Efectul a fost de crestere a valorii nominale a PIB de la 907 miliarde lei la 949 miliarde lei. Din pix.

De ce ar face acest lucru? Pentru a permite unui deficit mai mare sa ramana sub 3% din PIB. Da. Aceasta este miza reala aici.

ATENTIE! Daca pastra estimarea initiala pentru deflator atunci deficitul bugetar, estimat la aceasta rectificare ar fi fost de 3.1%.

Esimarea CNSP a facut doar sa creeze ILUZIA unui PIB mai mare. Este un PIB creat pe hartie si atat. Un PIB la care s-au adaugat 42 de miliarde lei din pix prin estimarea facuta de o institutie in subordinea premierului Dancila. CNSP stie foarte bine ca deflatorul nu poate fi masurat asa ca poate sa umfle PIB-ul cat ii spune Dragnea.

In realitate economia reala este in cadere si acest lucru nu a putut sa fi ascuns de CNSP. Estimarile CNSP au fost CONTRAZISE de realitate de la un trimestru la altul. CNSP a fost fortata de economia reala sa prezinte pana la urma adevarul, o economie in picaj. Dar ce a putut sa masluiasca, acolo unde este greu de verificat, a masluit. Sa fie seful fericit.

Aceste influente ale politicului asupra indicatorilor economici trebuie sa dispara.

Luni depun in Parlament un proiect de lege prin care puterea CNSP de a influenta finantele publice din Romania este redusa. Iar cand PNL preia guvernarea, CNSP este o alta institutie care o sa fie reconstruita de la zero cu profesionisti.

Sunt gata sa fac pariu.

Daca la sfarsitul anului cresterea economica este de 3.5%, pun pariu ca PIB-ul tot la 949 miliarde lei ramane. CNSP doar va creste deflatorul la 6.9%.

Si mai fac un pariu. Daca deficitul bugetar creste cu inca 2 miliarde lei, tot la 2.97% din PIB ramane. CNSP doar creste putin deflatorul si gata.

Lucrurile nu raman asa. Cei care manipuleaza cifrele oficiale trebuie sa dispara. Impreuna cu Dragnea si gasca lui toxica pentru Romania.

P.S. Acelasi lucru s-a intamplat si in 2017 cand deflatorul a crescut de la 2.2 la 4.6%", a scris Florin Citu pe Facebook.