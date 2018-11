"Agentia Nationala de Administrare Fiscala realizeaza schimb reciproc de informatii cu diverse state. Schimbul automat de informatii cu Statele Membre ale Uniunii Europene se realizeaza in baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal, transpusa in legislatia nationala in Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 291 prevazand sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii.

In ceea ce priveste schimbul automat dintre Romania si statele Non-EU, acesta se realizeaza in baza Conventiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit si pe capital care se incheie cu fiecare jurisdictie in parte. Avand in vedere cele mai sus mentionate, invitam contribuabilii care primesc solicitari de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora si de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere si a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri si a Codului fiscal", mentioneaza sursa citata.

In situatia in care fiscul solicita prezentarea de documente justificative, contribuabilii trebuie sa prezinte documentele solicitate iar in cazul in care acestea sunt emise intr-o alta limba, acestea trebuie sa fie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, potrivit prevederilor legale.



"In cazul neprezentarii contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situatiei fiscale proprie, autoritatile au obligatia de a intreprinde in continuare demersurile prevazute de legislatia fiscala, in vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizarii schimbului international de informatii", se mai arata in comunicatul ANAF.

Potrivit institutiei, persoanele fizice care pleaca din tara pentru o perioada sau mai multe, care depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, trebuie sa completeze si sa depuna formularul "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la plecarea din Romania".

De asemenea, persoanele fizice sosite in Romania care au o sedere in statul roman pe o perioada sau mai multe perioade care depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, au obligatia completarii formularului "Chestionar pentru stabilirea rezidentei fiscale a persoanei fizice la sosirea in Romania".

Urmare depunerii chestionarelor, autoritatile fiscale analizeaza situatia concreta a persoanei fizice, luand in considerare prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, dupa caz, precum si documentatia prezentata de contribuabili in vederea stabilirii rezidentei fiscale.

In vederea informarii contribuabililor care au obligatia depunerii acestui chestionar si nu numai, Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat pe site-ul propriu Ghidul privind rezidenta fiscala a persoanelor fizice, ghid accesibil in sectiunea "Asistenta contribuabili" rubrica "Ghiduri curente".