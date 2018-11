"Teodorovici recunoaste. A mintit- DEZASTRU la Buget.

Bugetul pentru 2018 a fost construit cu venituri de 287 miliarde lei.

La rectificarea din septembrie, pentru a iesi pozitiva, Teodorovici a plusat si construit un buget cu venituri de 295 miliarde lei.

Acum BOMBA.



Mai mici cu 24 miliarde (douazecisipatru) lei mai MICI decat "estima" in urma cu doua luni baitul de la finante. Nimeni nu greseste cu 24 miliarde lei in doua luni. Este clar ca a mintit si a manipulat.



Trebuie sa recunosc ca analiza mea de la inceputul anului a fost gresita. Estimam ca veniturile sunt supradimensionate in buget, pentru a da bine, cu 8 miliarde lei.



Acum vedem adevarul, GAURA la buget este de trei ori mai mare", a scris Florin Citu pe Facebook.