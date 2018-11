"Am constatat lipsa unei comunicari eficiente, lucruri neplacute, chiar de la front office, de la functioanarul in relatie directa cu consumatorul, mai prost platit, asta am spus-o bancherilor de 10 ani in mod repetat. N-au avut grija ca cel care este in relatie directa cu consumatorul sa fie mai bine platit, (este n.r.) supraincarcat, insuficient educat. Vorbim de lipsa de educatie nu numai la cosumator , daca functionarul de ghiseu bacar nu este bine educat, bine informat si cu tendinta de a da vina rapid: «Asa ne-a spus Banca Nationala», cand ceva nu-i convine. Ca si cum ei sunt buni si BNR este rea", declarat Isarescu, in cadrul unei conferinte organizate de Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Sistemul Bancar (CSALB).



Totodata, el a tinut sa precizeze ca BNR pledeaza pentru echilibru in economie si sistemul bancar.

"Institutia are o preocupare constanta pentru cresterea nivelului de educatie financiara a consumatorului pentru ca acestia sa-si cunoasca bine drepturile si obligatiile. Nu speram catusi de putin ca consumatorii sa devina experti, e o iluzie, impreuna cu functionarii din banca sa-si cunoasca mai bine obligatiile si drepturile. BNR urmareaste indeaproape imbunatatirea calitatii serviciilor pe care bancile le ofera consumatorilor, inclusiv modalitatile de rezolvare a neintelegerilor, asta fiind o preocupare la nivel european", a subliniat el, citat de hotnews.ro.