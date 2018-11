"Cota de TVA de 5% a fost extinsa pentru intreg sectorul de turism, pentru servicii precum cazarea in regim hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping. De aceeasi cota redusa beneficiaza si serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat berea, precum si bazele sportive utilizate in scop turistic. Aceasta masura a fost bine primita de industrie si sper ca hotelierii si ceilalti patroni din domeniu isi vor organiza activitatea in asa fel incat aceasta reducere de TVA sa se simta si in buzunarul consumatorului final, principala noastra preocupare fiind, de altfel, turistul roman. (...)

Eliminarea redeventei va contribui la cresterea incasarilor pentru operatorii economici din domeniu, ceea ce se va traduce in investitii in intretinerea si dezvoltarea structurilor turistice. Intr-un final, cei care vor beneficia de aceste masuri vor fi turistii care vor avea parte de servicii de o calitate superioara, fara sa fie nevoie de o crestere a tarifelor", a mentionat ministrul Turismului, citat de capital.ro.