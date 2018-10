BizTool.ro este marketplace-ul care aduna antreprenorii si nu numai, alaturi de specialisti din domenii diverse care sa-i ajute in dezvoltarea afacerii. In prima faza, platforma va avea sase categorii de specialisti care pot fi contactati de catre antreprenori.

Butonul "Vreau sa ofer consultanta!" de pe BizTool.ro deschide calea specialistilor pentru a fi listati in cel mai scurt timp pe marketplace-ul de servicii oferit de catre start-up.ro.

Cum functioneaza?

BizTool.ro va selecta specialistii interesati si-i va lista gratuit pe platforma. Acestia pot fi promovati cu ajutorul marketplace-ului sau in site-urile InternetCorp. Utilizatorii obisnuiti pot lua legatura cu ei prin intermediul formularului de pe site si pot sa primeasca asistenta.

Cu ajutorul specialistilor listati in BizTool.ro, poti sa-ti dezvolti un site de calitate pentru afacerea ta, o aplicatie mobila, sa gasesti cele mai bune oferte de hosting sau sa faci SEO ca sa ajungi in cautarile importante din Google. De asemenea, poti gasi un consultant in zona de taxe si legal, poti descoperi mentori de business sau sa-ti faci un logo nou pentru afacerea ta. Pentru cei in cautare de birouri si spatii de lucru, platforma ofera si posibilitatea listarii acestora.

Platforma intra in perioada de beta testing, in care echipa InternetCorp va atrage cat mai multi oameni care pot oferi serviciile lor antreprenorilor. Inscrierea este gratuita pe site, dar este moderata de echipa BizTool, pentru a oferi specialisti de calitate celor care vor intra in site.

De asemenea, cei listati in interiorul platformei se pot dezvolta prin continut si printr-o integrare cu site-urile InternetCorp din zona de business, precum start-up.ro si WALL-STREET.ro.

De ce BizTool?

BizTool este urmatoarea faza de evolutie pentru proiectele InternetCorp si start-up.ro. Inca din momentul lansarii start-up.ro, scopul a fost ca platforma sa devina un conector pentru mediul antreprenorial din Romania. Cu ajutorul marketplace-ului de servicii, scopul e sa se creeze o comunitate care se ajuta si care dezvolta mediul de afaceri din Romania.

In urmatoarea faza vor fi adaugate feature-uri noi site-ului, dupa feedback-ul utilizatorilor. Oricine doreste sa afle mai mult sau sa ofere o sugestie de schimbare, poate trimite un mesaj la office@biztool.ro. Pagina de Facebook a proiectul poate fi gasita aici.

"Inca din momentul lansarii start-up.ro cititorii nostri si antreprenorii ne-au intrebat ce putem face mai mult. La un moment dat, doar sa scrii despre antreprenoriat nu mai este destul. Si pentru ca ne-am vazut in situatia de a face conexiuni intre antreprenori si specialisti, am decis sa lansam o platforma care sa faca asta mai bine si mai automatizat decat o putem face noi. BizTool.ro e un proiect powered by start-up.ro, iar toti cei care folosesc platforma ar trebui sa se astepte la sprijinul nostru", a spus Vlad Andriescu, redactor-sef start-up.ro.