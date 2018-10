Lux, putere si fascinatie sunt caracteristicile ce definesc cel mai bine un Jaguar, o masina aflata in topul alegerilor pe segmentul limuzinelor de lux, printre care se numara si modelul auto Jaguar XF. Ca orice producator de elita, Jaguar a reusit sa treaca testul timpului, iar peste patru ani va sarbatori nici mai mult, nici mai putin de un secol de existenta, timp in care mari personalitati ca Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii sau Printul William i-au laudat performantele.

Modelul auto Jaguar XF are un exterior aerodinamic si incitant, perfect pentru calatoriile lungi, iar structura caroseriei il ajuta pur si simplu sa zboare in trafic. Interiorul, in schimb, este conceput in jurul ideii de rafinament pur, finisajele fiind moderne si sofisticate. Scaunele reglabile ofera un confort sporit, iar pasagerii se pot delecta in timpul calatoriei cu sistemul multimedia Jaguar InControl si cel audio de 80W, cu 8 difuzoare, amplasate strategic in masina.

Jaguar XF are o motorizare de tipul E-Performance, cu 4 cilindri si 179 CP, ce se remarca prin emisii de CO2 de 104g/km, fiind o masina extraordinar de eficienta si totusi puternic. Acest lucru este posibil deoarece in momentul proiectarii modelului a fost luat in considerare reducerea cheltuielilor de exploatare, astfel incat consumul mediu este de 4.0l/100km. Chiar si intervalele de revizie sunt mai lungi, de 34.000 de km sau de 2 ani, ducand, de asemenea, la economii financiare.

Vehiculul poate fi personalizat in functie de cerintele clientului intrucat Jaguar XF este disponibil intr-o gama extinsa de culori, de pot satisface dorintele oricarui beneficiar. De asemenea, la cerere, acesta poate fi prevazut cu un set de accesorii aditionale, precum capace de oglinzi si prize de aer laterale realizate din fibra de carbon, covorase din mocheta de lux si buzunare de depozitare premium pozitionate pe spatarele scaunelor.

Jaguar XF este, insa, si o masina sigura, avand numeroase tehnologii de siguranta incorporate si care protejeaza toti pasagerii. Astfel, sistemul de franare automata avertizeaza din timp soferul de posibilitatea unui impact iar, in caz de nevoie, franeaza singura masina evitand coliziunile iminente. Alte sisteme cu care acest model este echipat anunta soferul in cazul parasirii benzii de rulare, recunosc indicatoarele rutiere si retin viteza maxima acceptata si o comunica pentru ca soferul sa nu incalce regulile de trafic.

De performantele si luxul unei masini noi Jaguar XF te poti convinge cel mai bine in timpul unui test drive, iar de consumul sau economic numai daca decizi sa iti achizitionezi o astfel de masina. Vei descoperi ca aceasta este o combinatie perfecta intre eleganta si sportivitate, oferind tot ce este mai bun in materie de design, dinamica si rafinament, toate acestea sub umbrela unor tehnologii de siguranta, conectivitate si divertisment de ultima ora.