Asadar, in randurile de mai jos vei regasi cele mai importante informatii in legatura cu alegerea celui mai bun laptop.

Cum iti alegi cel mai bun laptop?

Ei bine, cel mai bun laptop trebuie sa fie de calitate si in conformitate cu nevoile tale. Pe langa acestea, brand-ul reprezinta un alt element important si decisiv in alegerea celui mai bun laptop. Astfel, te poti orienta catre un brand cu o notorietate buna care detine laptopuri la preturi accesibile. In utlima perioada, o tendinta o reprezinta SSD-urile sau SSH-urile. Cu toate acestea, trebuie sa fii atent la detalii si la ce tip de activitati vei utiliza laptopul.

Ca de exemplu, daca vei folosi laptopul pentru jocuri, acesta trebuie sa aiba o placa video si un procesor de calitate. Daca vei folosi laptopul pentru editare video, editare foto, va trebui sa ai grija la tipul display-ului. In cazul in care vei utiliza laptopul pentru office, vei putea alege un ultrabook, acesta este mai usor de transportat.

Cu toate acestea, laptopul trebuie sa aiba o baterie care sa reziste, sa nu fie cazul sa incarci laptopul la cateva ore.

Alte criterii de alegere importante:

Brand;

Display;

Design;

Pret;

Greutate;

Racire;

Autonomia bateriei.

Tipuri de laptopuri

Un laptop bun trebuie sa-ti ofere portabilitate, performanta si capacitate de functionare, fiind pentru gaming, filme, accesul la internet, etc. Cu ajutorul informatiilor de mai jos, te vei putea decide asupra celui mai bun laptop.Inainte de a-ti achizitiona un laptop, trebuie sa te gandesti la un factor sau la mai multi factori care iti vor influenta decizia.

Astfel, in functie de gradul de utilizare, ai la dispozitie urmatoarele modele:



Laptopuri care detin o frecventa scazuta de utilizare - inseamna utilizarea laptopului pentru navigarea pe internet, pe retele sociale, stocarea diverselor fisiere, etc;

- inseamna utilizarea laptopului pentru navigarea pe internet, pe retele sociale, stocarea diverselor fisiere, etc; Laptopuri care detin o frecventa medie de utilizare - se refera la utilizarea accentuata a internetului, vizualizarea videoclipurilor si filmelor, modificarea continua a fisierelor mai cuprinzatoare;

- se refera la utilizarea accentuata a internetului, vizualizarea videoclipurilor si filmelor, modificarea continua a fisierelor mai cuprinzatoare; Laptopuri care detin o frecventa ridicata de utilizare - reprezinta folosirea concomitenta a mai multor programe, aplicatii, deschiderea mai multor ferestre in browser, realizarea mai multor elemente grafice, video sau altele.

Categoria notebookurilor cuprinde laptopuri standard, cele mai des intalnite in majoritatea magazinelor de specialitate. Acestea sunt construite dupa aceeasi viziune de produs, contin un display la care se adauga tastatura si un pad.

2. Ultrabook

Un ultrabook este un tip de laptop care detine o forma mai subtire decat a unui notebook.

Acest tip de laptop este considerat a fi mai puternic, contine anumite tehnologii de top.

Un ultrabook detine o tastatura formata din taste de dimensiuni mai mici, impuse cumva si de forma modelului. De asemenea, in comparatie cu un notebook, un ultrabook are o greutate mai reduda si este mai subtire. Astfel, un ultrabook este mai usor de transportat.



3. Laptop 2 in 1

Un laptop 2 in 1 este acel tip care imbina portabilitatea unei tablete cu o putere de functionare asemenea unui laptop. Acest model de laptop mai este cunoscut sub denumirea de “ laptop hibrid” sau convertibil, datorita faptului ca, tastatura se poate detasa de cealalta parte aferenta ecranului.

Ecranul este cu touch si poate fi folosit pe post de tableta.

4. Laptop gaming

Un laptop pentru gaming este conceput pentru a putea sustine jocurile, acestea sunt destul de solicitante si au nevoie de performante cat mai inalte.

Cel mai bun laptop de gaming este cel care detine o placa video si un procesor bun, impreuna aduc o functionalitate extrem de buna.