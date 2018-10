Insa, antreprenoriatul nu trebuie sa fie privit intotdeauna ca o cursa plina de obstacole dificile. Nu toate afacerile sunt la fel de greu de deschis si operat, cum ar fi, spre exemplu, o afacere in industria farmaceutica. Un antreprenor debutant poate porni la drum cu o afacere mai mica si mai usor de condus, care sa nu puna la fel de multe probleme. Iata 4 tipuri de afaceri usor de gestionat:

1. Un magazin online

2. O afacere cu meditatii si cursuri

3. Un magazin intr-o zona rurala

4. O afacere de transport

In ultima perioada, numarul magazinelor de pe internet a crescut considerabil, insa piata e foarte departe de saturatie. Exista inca numeroase nise cu concurenta redusa in care te poti lansa. Iar partea cea mai frumoasa este usurinta cu care poti pune la punct o astfel de afacere. Sigur, vei avea nevoie de furnizori, un program de facturare de calitate si de un website. Insa, te poti limita doar la asta. In prezent nu mai esti nici macar nevoit sa depozitezi undeva produsele pe care le vinzi. Tot ce trebuie sa faci este sa mentii o relatie buna cu furnizorii si sa te asiguri de satisfactia clientilor tai, iar lucrurile vor progresa foarte bine. In plus, o astfel de afacere nu implica nici investitii prea mari, asa ca riscurile tale vor fi foarte reduse.Fie ca e vorba de predarea unei limbi straine sau de lectii de chitara, cursurile si meditatiile pot fi un mod foarte eficient de a castiga bani pe cont propriu si, de ce nu, chiar de a incepe o afacere. Conform The Simple Dollar , persoanele bine pregatite intr-un anumit domeniu pot porni foarte usor o afacere de „tutoring”, predand atat copiilor, cat si adultilor. Te poti axa pe cursuri predate la fata locului, in orasul in care traiesti sau chiar la nivel national, prin intermediul internetului. Tot ce trebuie sa faci este sa-ti promovezi afacerea pe internet si in social media si clientii vor veni. Insa, daca ei vor ramane depinde doar de tine si de abilitatile tale.Putine persoane iau in calcul deschiderea unei afaceri intr-o zona rurala. Insa aceasta poate fi o oportunitate foarte buna, in special pentru un antreprenor debutant, care vrea sa isi asume cat mai putine riscuri. Asta pentru ca, intr-o zona rurala, competitia este foarte redusa. De fapt, poti chiar sa alegi zona in care vei deschide in functie de competitie, asigurandu-te, astfel, ca nu va trebui sa lupti cu prea multi concurenti. Investitiile initiale vor fi relativ mici, limitandu-se la aparatura necesara in orice magazine; vei avea nevoie de cantare electronice pentru legume, o casa de marcat si un computer pentru gestiune. In plus, costurile cu chiria vor fi mult mai reduse decat la oras, unde acestea reprezinta, de regula, un procent important din incasari.Intr-o tara cu un apetit atat de ridicat pentru consum, cum este Romania, o afacere mica de transport poate fi foarte usor de gestionat si, in timp, poate deveni si foarte profitabila. Nu e nevoie sa pornesti de la bun inceput cu tiruri de marfa. Poate sa fie suficienta o mica dubita cu care poti alege ce sa transporti. Te poti orienta catre sectorul de marfuri unde vei transporta legume, fructe si alte tipuri de alimente, sau poti merge in directia serviciilor, transportand mobilier atat pentru persoane fizice, cat si juridice.

Partea buna la acest tip de afacere este ca poti fi flexibil, reorientand afacerea ta in functie de nevoile din piata. Astfel, nu doar ca nu vei avea batai de cap cu gestionarea, dar vei avea si riscuri foarte reduse si, mai important, daca lucrurile merg bine, vei avea si oportunitatea de a te extinde, maximizand incasarile si profitul.