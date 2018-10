Daca vrei sa intelegi mai bine directia pe care a luat-o domeniul imobiliar in ultimele luni, te invitam sa afli in continuare ce s-a intamplat, concret, in marile orase ale tarii.

Cum au evoluat preturile pentru locuinte in Bucuresti?

Ce s-a intamplat in Brasov?

Cat de scump mai e Clujul?

Ce preturi s-au practicat in Constanta

Cat au costat locuintele din Iasi

Pretul mediu solicitat de vanzatorii de apartamente sau case a fost mentinut la o valoare aproximativa de 1.200 de euro pe metrul patrat, in vreme ce locuintele din cadrul cartierelor rezidentiale nou construite s-au scumpit in 2018. Astfel, majorarea pretului pentru un metru patrat util a crescut de la 1.306 de euro la 1.325 de euro.Inca din prima luna a lui 2018, piata imobiliara din zona Brasovului a cunoscut mici majorari. Mai exact, pentru un metru patrat util intr-o locuinta noua de la poalele Tampei trebuia sa platesti cu doi euro mai mult decat in anii trecuti. Cei care au preferat sa cumpere un apartament sau o casa ridicate acum cativa ani au avut de castigat, pentru ca pretul acestora a scazut, culmea, tot cu 2 euro pe metrul patrat construit.Cunoscut ca fiind cel mai scump oras din Romania, cel putin la capitolul imobiliare, Clujul si-a pastrat locul de cap de afis si in 2018. Locuintele noi din inima Transilvaniei au continuat sa se scumpeasca si anul acesta cu un procent de 0,41%, per ansamblu. Totusi, si in aceasta zona au avut de castigat cei care au optat pentru locuintele vechi, care au platit, in medie, cu 7 euro mai putin pentru fiecare metru patrat pe care il masura apartamentul sau casa pe care le-au trecut pe numele lor.La malul marii, lucrurile au stat ceva mai bine decat in alte zone ale Romaniei, unde pretul mediu solicitat de vanzatori s-a diminuat inca din prima luna a acestui an. Acest fapt s-a datorat, in primul rand, scaderii din anii trecuti a preturilor locuintelor. Astfel, cei care si-au cautat aici un loc pe care sa il numeasca „acasa” au platit cu 4 euro pe metrul patrat util mai putin in 2018.In capitala Moldovei au fost inregistrate cele mai mari cresteri ale preturilor din domeniul imobiliar din cele cinci centre importante ale tarii. Astfel, de la 974 de euro, cei care voiau o casa in orasul lui Eminescu au fost nevoiti sa plateasca 993 de euro pentru un metru patrat util. Interesant este si aspectul conform caruia in Iasi locuintele din blocurile noi au crescut de la 994 de euro, la 1.026 de euro pe metru patrat, depasind, astfel, pragul psihologic de 1.000 de euro.

Sursa: adevarul.ro.