"Din cate stim, exista un numar de scrisori, o corespondenta intre Comisia Europeana si autoritatile din Romania, prin care Comisia a cerut o serie intreaga de detalii. Se pare ca, la cum inteleg ei lucrurile, n-ar fi tocmai in regula sistemul pe care il avem. Asteptam sa faca ceva concret, sa declanseze un infringement sau sa faca ceva in acest sens.



Personal, nu am auzit pe nimeni care sa fi avut ceva de castigat. De pierdut, am auzit, dar de ceva bun, nu. Cineva trebuie sa forteze o abrogare, iar in aceasta situatie Comisia este singura care poate sa o faca, intr-un context in care in continuare majoritatea parlamentara este aceeasi si nu cred ca o decizie de abrogare ar putea veni din partea Guvernului", a spus Manolescu, citat de jurnalul.ro.