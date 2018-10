Intre PFA si intreprinderea individuala (II), exista unele similaritati, ambele fiind considerate varianta comoda prin care iti poti infiinta propria firma. De ce stau lucrurile asa?

In primul rand, sunt fondate de o singura persoana, asa ca daca alegi sa infiintezi o intreprindere individuala sau un PFA, poti spune ca ai devenit, intr-adevar, propriul tau sef. Dupa infiintarea firmei, ambele forme de organizare iti permit sa te asociezi cu partenerul de viata (definiti ca fiind sotul/sotia titularului intreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate), care poate participa in mod obisnuit la activitatea firmei, indeplinind acelasi sarcini sau sarcini complementare.

Ce alte avantaje ai daca infiintezi o intreprindere individuala sau un PFA?

Un alt avantaj important al celor doua forme de organizare juridica este faptul ca titularul are libertatea sa aleaga intre a colabora cu un contabil si a se ocupa singur de contabilitate. Sunt necesare cunostinte de contabilitate minime, cat pentru a tine contabilitatea in partida simpla. Mai multe informatii pe aceasta tema, inclusiv ce documente sunt necesare si ce declaratii trebuie depuse la ANAF, sunt disponibile in acest articol despre contabilitate PFA

Infiintarea intreprinderii individuale sau a unui PFA este rapida (dureaza trei zile), iar daca te hotarasti sa iti desfiintezi afacerea, o poti face, de asemenea, in cateva zile. Exista si alte avantaje: poti avea angajati (maxim trei angajati la PFA si opt angajati in cazul unei intreprinderi individuale) si poti retrage usor bani din firma, fara a plati taxe catre stat.

Exista, desigur, si dezavantaje pentru cei care vor sa infiinteze o intreprindere individuala sau un PFA. Numai cei care detin o calificare in acelasi domeniu cu activitatea care urmeaza sa fie desfasurata pot deschide o astfel de afacere. Ca urmare, ar putea fi necesare cursuri inainte de a face pasul decisiv. In plus, taxele sunt destul de mari (16% impozit, la care se adauga contributiile sociale) si se platesc anticipat, la fiecare trimestru.