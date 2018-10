La dezbaterea motiunii, deputata USR Cosette Chichirau a atras atentia din cauza lipsei investitiilor, dezvoltarea Romaniei a stagnat in ultimii 30 de ani si ca in multe zone din tara inca nu exista apa curenta, electricitate sau gaz, se arata intr-un comunicat USR.

"PSD s-a laudat ca va demara investitii publice. Domnilor, au trecut 2 ani, iar pentru autostrada Moldova nu avem nici macar studii de fezabilitate. Nu numai ca nu avem studiile, dar nici macar nu au fost scoase la licitatie. Pana acum trebuia sa incepem constructia. De Sibiu-Pitesti nici nu mai vorbesc. Nu avem retea de gaz la tara, nu avem spitale mai curate. Care investitii? Cred ca traiti intr-un univers paralel", a declarat deputata USR Cosette Chichirau de la tribuna Parlamentului.

Reprezentantii formatiunii sustin ca nvestitiile nu sunt singura minciuna a PSD si a ministrului Eugen Teodorovici. "Cresterea salariilor si mutarea contributiilor sunt alte manipulari folosite pentru a amagi romanii si a distrage atentia de la statistici: deficitul bugetar la 8 luni este cel mai mare din ultimii 8 ani si este dublu fata de cat era anul trecut pe vremea asta, iar Romania are cea mai mare inflatie din Europa pentru a saptea luna consecutiv. De asemenea, veniturile fiscale au scazut cu 10% fata de anul trecut si cu 20% fata de acum doi ani in timp ce tintele de incasari sunt ratate sistematic si nimic nu functioneaza asa cum s-a promis in programul de guvernare. (...)

USR ii cere Ministrului de Finante investitii majore deoarece este singura cale prin care romanii pot avea un nivel de trai mai bun. Tara noastra este la coada clasamentelor europene cand vine vorba tocmai despre domeniile capitale dezvoltarii: educatie, sanatate si transporturi", mai precizeaza sursa citata.