“In raportul pe care l-am realizat privind guvernarea PSD pe fonduri europene am atras atentia ca Romania risca, anul acesta, sa piarda peste un miliard de euro din fondurile europene. Scrisoarea aparuta in presa se refera la primele 800 de milioane. Aceasta este doar prima scrisoare de atentionare pe care Comisia o trimite aproape automat cand ai depasit niste termene. Acestia sunt in principal banii pe care ii vom pierde pe Programul Operational Dezvoltare Regionala. Adica banii aceia europeni capusati de PNDL-ul lui Dragnea. Pentru ca este mai usor sa cheltui bani de la bugetul national, care pot fi usor fraudati, decat sa faci proiecte pe POR, unde banii gratis vin insa cu conditii stricte impuse de la Bruxelles. Vor urma si alte scrisori pana la sfarsitul anului”, a declarat deputatul USR Cristian Ghinea, fost ministru al Fondurilor europene.

USR sustine ca scrisoarea Comisiei Europene a venit ca o confirmare a situatiei fondurilor europene sub guvernele Dragnea 1, Dragnea 2 si Dragnea 3. "Banii alocati de catre Comisia Europeana sunt defalcati pe ani, iar fondurile alocate unui an trebuie cheltuiti maxim in anul n+3. Astfel, banii europeni alocati Romaniei pentru anul 2015 trebuie cheltuiti maxim pana in decembrie 2018, altfel acele fonduri vor fi pierdute. In ciuda avertismentelor venite de la Bruxelles, guvernul PSD-ALDE a negat existenta acestei probleme inclusiv in cursul audierilor parlamentare", se arata intr-un comunicat al formatiunii.

”Harababura si incompetenta de la Fonduri Europene este expresia perfecta a guvernarii PSD-ALDE. Administratia si companiile de stat inca nu au capacitatea de a scrie si pregati proiecte mari, serioase. MFE ar trebui sa compenseze aceasta lipsa. In 2016, am creat in cadrul MFE un departament de mari proiecte pentru a ajuta autoritatile publice. Cum au venit la putere, cei de la PSD l-au desfiintat. Ne-am intors la situatia in care ministerul sta cu banii europeni la cutie si constata neputincios ca nu ”se fac” proiecte. Am impus o logica activista la MFE in mandatul nostru – daca <nu se fac proiecte>, haideti sa ajutam companiile nationale, autoritatile locale sa le faca. Aceasta va fi una dintre principalele masuri pe care le vom reintroduce intr-o viitoare guvernare USR. Romania nu se poate dezvolta fara banii europeni, bani care sunt gratis. Romania nu poate cheltui bani europeni daca cei de la MFE prefera sa stea cu fundul pe bani pentru ca nu stiu cum sa-i cheltuie”, a declarat deputatul USR Cristian Ghinea.