Cu siguranta stii ca ai posibilitatea sa alegi un sediu in cadrul unui parc de birouri. Aceasta optiune te ajuta sa scapi de stresul inchirierii unui spatiu ce trebuie transformat pentru a deveni adecvat unui birou. In continuare, iti prezentam cinci avantaje pe care le ai atunci cand alegi un parc de birouri.

1. Amplasare departe de aglomeratie si spatiu generos

Cladirile de birouri sunt in general pozitionate la periferie, departe de aglomeratia centrului. Astfel, daca atmosfera de la munca este mai calma, angajatii vor fi incurajati sa se concentreze mai bine si sa fie mai productivi.

In plus, datorita pozitionarii in zone apropiate de marginea orasului, preturile chiriilor vor fi mai mici si cel mai probabil iti vei permite sa investesti intr-un spatiu mai mare. Multe cladiri de birouri iti ofera oportunitatea sa iti aranjezi spatiul dupa preferinte: open-space, cu mai multe birouri separate sau mai multe sali de sedinta.

2. Spatiul de birouri este echipat cu toate dotarile

Daca ti-ai cumparat vreodata o locuinta, stii cat de complicat este sa te ocupi de toate lucrurile conexe: instalatie sanitara, gasirea unui modalitati de incalzire, dar si de aerisire si contract cu un operator de internet. Dar, atunci cand optezi pentru o cladire de birouri, spatiul va fi deja echipat cu toate facilitatile.

Nu va trebui sa vorbesti tu cu fiecare specialist si meserias in parte pentru a te asigura ca instalarea este facuta corect. Amplasarea intr-o cladire de birouri iti va face munca mult mai usoara. Un exemplu din Bucuresti de astfel de parcuri de birouri sunt Novo Park si West Gate Business District, ambele detinute de Genesis Property, companie controlata de Liviu Tudor.

3. Serviciu de securitate timp de 24 de ore

Siguranta este probabil un factor principal in alegerea unui spatiu nou de birouri. Vei avea echipament si produse de valoare care trebuie protejate. In plus, angajatii ar trebui sa se simta mereu in siguranta, iar o firma de securitate poate garanta asta.

In majoritatea parcurilor de birouri intrarea se face doar pe baza de cartela, iar persoanele necunoscute trebuie sa prezinte un buletin pentru a patrunde in sediu. Poti opta ca intrarea in spatiul inchiriat de tine sa fie tot prin intermediul unei cartele pentru a inlatura orice grija.

4. Ai la dispozitie multiple dotari extra

Se poate intampla sa ai sediul firmei intr-o zona in care nu exista magazine, cantine sau restaurante. Asta ar putea nemultumi angajatii, deoarece nu vor avea de unde sa achizitioneze mancare sau unde sa iasa la masa cu restul colegilor.

Parcurile de birouri te scapa de aceste probleme, deoarece majoritatea au integrate cantine sau permit unor firme externe sa isi deschida restaurante in incinta acestora. Angajatii isi vor putea chiar bea cafeaua de dimineata la diversele cafenele pe care le vor gasi aproape de birou.

Mai mult, unele parcuri de birouri au integrate sali de sport. Existenta unei astfel de dotari va motiva angajatii sa fie intr-o forma fizica mai buna si le va oferi satisfactia ca vor putea face miscare aproape de birou, fara sa fie nevoiti sa piarda timp pe drumul pana la sala.

5. Vizibilitate si posibilitati noi de colaborare

Un parc de birouri gazduieste numeroase firme, din domenii cat mai variate. Apropierea fizica de alte firme poate deschide posibilitati de colaborare. Spre exemplu, daca firma ta se ocupa de vanzarea unor produse si ai nevoie de un site, sigur vei gasi o alta firma care sa se ocupe de programare.

Daca afacerea ta implica interactiunea frecvent─â cu clientii, in special sedinte cu ei la sediul tau, amplasarea intr-un parc de birouri te poate ajuta. Cel mai probabil, clientii vor recunoaste numele parcului si vor ajunge mai usor la sediul tau.



Amplasarea sediului intr-un parc de birouri iti poate oferi o serie de avantaje, de la spatiu generos, la dotari precum aer conditionat si paza permanenta, si in unele cazuri chiar sala de sport in incinta. Alegerea potrivita te poate ajuta sa ai o relatie mai buna cu toti clientii, dar si sa atragi cei mai competenti angajati.