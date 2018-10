Ca o afacere sa poata trece testul timpului, este nevoie de mult mai mult decat de intuitie. E nevoie de seriozitate, multa munca si dedicare din partea celui care conduce acea afacere. Iata care sunt cele mai importante principii de business pentru dezvoltarea pe termen lung:

1. Reinvestirea profitului

Ca si in alte domenii, disciplina este esentiala pentru un om de afaceri. Prima tentatie atunci cand incepi sa obtii profit este de a te bucura de banii suplimentari pe care ii castigi, iar pentru multi asta inseamna sa cheltuiasca. Insa, asta e o greseala. Reinvestirea profitului ar trebui sa fie o regula, cel putin in primii ani de viata ai unei afaceri.

Asa cum spune si Cezar Rapotan, fondatorul companiei Arabesque, „doar reinvestind poti sa te dezvolti”. Nu este suficient sa acoperi cheltuielile curente ale afacerii tale. Trebuie sa te gandesti la viitor si sa te pozitionezi pentru a creste incasarile si profitul afacerii tale. Acest lucru poate fi uneori usor frustrant, in special pentru un antreprenor debutant, insa trebuie sa tii minte ca tu vei fi cel care va culege roadele acestor eforturi.

2. Stabilizarea veniturilor recurente

Veniturile recurente sunt coloana vertebrala a oricarei afaceri durabile. Este mai bine sa obtii o suma mica lunar, de la un client care revine, decat o suma mult mai mare odata. Asta pentru ca veniturile care se repeta sunt cele pe care te poti baza cand vine vorba de cheltuielile tale lunare. Cheltuielile lunare ale unei afaceri sunt fixe, motiv pentru care este foarte important ca si veniturile acesteia sa devina stabile. In acest fel, te poti asigura ca vei avea un flux financiar constant si stabil, pe care sa te poti baza la sfarsitul lunii, atunci cand vine scadenta facturilor.

Tocmai de aceea, satisfactia clientilor este atat de importanta. Un client multumit va comanda in repetate randuri de la tine, iar acest lucru va insemna si un profit mai mare pentru compania ta. Spre exemplu, e mult mai bine sa vinzi 10 perechi de incaltari cu un adaos comercial de 20%, decat o singura pereche cu un adaos de 100%. Nu doar ca vei castiga mai multi bani pe termen lung, dar clientii multumiti de produsele sau serviciile tale vor povesti si prietenilor, lucru care la randul sau iti va mari vanzarile.

3. Mentinerea prudentei

Majoritatea antreprenorilor care deschid o afacere au un grad sanatos de prudenta la inceput. Nefiind siguri daca afacerea lor va avea succes sau nu, ei au un comportament prudent si cumpatat, in special in privinta cheltuielilor. Insa acest lucru se poate schimba in timp. Paradoxal, in unele situatii succesul poate sa afecteze in mod dramatic o afacere.

Atunci cand avem succes cu o afacere, urmatorul pas logic este extinderea acesteia. Deschiderea unor noi sedii sau puncte de vanzare, dezvoltarea unor noi mijloace de productie etc. Insa extinderea prea rapida poate sa se transforme repede intr-un cosmar. Conform wanderlustworker.com, o afacere care se extinde prea repede se afla sub un mare stres financiar, ce poate duce la colaps in cazul in care situatia economica de pe piata se schimba. Daca vanzarile incetinesc sau apare un nou competitor puternic pe piata, o afacere aflata intr-o expansiune pre agresiva risca pierderi masive, care ii pot pune in pericol insasi existenta.