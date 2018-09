Daca nu te-ai putut hotari asupra unui singur agent imobiliar si ai contactat deja mai multe agentii, ar fi indicat sa faci un pas inapoi si sa pastrezi o singura persoana care sa te reprezinte si sa te ajute in discutiile cu potentialii clienti. Cele mai multe anunturi de imobiliare se regasesc pe mai mult de o platforma online de nisa, ceea ce s-ar putea sa fie bulversant pentru o persoana interesata sa cumpere, din cauza ca aceasta poate considera ca oferta nu mai poate fi valabila. De ce sa nu colaborezi cu mai multe agentii imobiliare simultan, pentru vinderea aceleiasi case sau a aceluiasi apartament iti vom spune in cele ce urmeaza.

Calitatea surclaseaza cantitatea

Vei beneficia de un contract de exclusivitate

Vei beneficia de promovare premium

Sau cel putin acest lucru se intampla in cazul de fata. Fa un simplu exercitiu de imaginatie. Gandeste-te ca esti spectator la o seara la filarmonica inaintea careia s-a facut o confuzie si, in loc de un singur dirijor, cei din orchestra vor primi indicatii de la trei dirijori simultan. Instrumentistii vor canta cand dupa indrumarea altuia. Mai mult ca sigur, intreaga sala va pleca de la spectacol cu o impresie proasta despre reprezentatie, pentru ca nu va intelege mai nimic, ba chiar va fi deranjata de interpretarile haotice.La fel se va intampla si in cazul in care ceri ajutorul mai multor agenti imobiliari pentru aceeasi proprietate pe care o scoti la vanzare. Fiecare dintre ei va veni cu propria abordare si propriile idei despre cum si ce ar trebui sa faci, iar deznodamantul va fi unul care te va seca de energie. Inutil, nu-i asa? Avand incredere intr-un singur specialist in vanzari de imobiliare, vei merge intr-o singura directie, ceea ce te va aduce mai aproape de punctul pe care ti-l doresti, si anume vanzarea casei.Mai da putin frau liber imaginatiei si pune-te in postura cumparatorului, care aude de la agentul imobiliar ca are pentru el exact ceea ce cauta, iar oferta este una exclusivista. Pe cel care vrea sa investeasca aceasta veste il va incanta nespus, pentru ca va sti din start ca nu este presat de multi alti posibili cumparatori, iar acest confort psihic se va traduce, in cele din urma, intr-o tranzactie relaxata, unde se poate negocia corect si toata lumea este multumita.Colaborarea cu o singura agentie imobiliara presupune semnarea unui contract conform caruia firma primeste aprobarea ta de promovare a proprietatii, lucru care iti poate aduce beneficii financiare surprinzatoare. In mod obisnuit, agentul imobiliar care se va ocupa de vanzarea casei tale va face fotografii in interiorul locuintei, va formula continutul anuntului, pe care il va posta ulterior pe o platforma online. Tot el va stabili, ulterior, programari si intalniri cu potentialii clienti, carora le va face turul casei si le va expune toate avantajele pe care acestia le vor avea, daca investesc in respectiva locuinta. Practic, specialistul te va scuti de foarte mult timp pierdut si de discutii la telefon sau fata in fata cu cei interesati de oferta ta. In tot acest timp, te vei putea ocupa de programul tau obisnuit si vei mai fi cautat doar sa participi la negocieri si la semnarea contractului.

Suna bine, nu-i asa? Iti dorim succes in gasirea celui mai bun agent imobiliar din cati are orasul in care locuiesti!