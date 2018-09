Romania a devenit membru al Uniunii Europene de la 1 ianuarie 2007.

Cele mai mari cresteri s-au inregistrat la "bauturi alcoolice si tigari", unde la nivelul UE intre 2000 si 2007 s-a inregistrat o crestere de 92,1%, in timp ce in Romania cresterea a fost de 726,5%, si la "educatie", crestere de 91,2% in UE comparativ cu o crestere de 297,3% in Romania.

In Romania, preturile au crescut la toate bunurile si serviciile in timp ce la nivelul UE, preturile la "comunicatii" au scazut cu mai mult de 20% intre 2000 si 2007, iar preturile la articole de imbracaminte si incaltaminte au ramas aproape stabile, scrie Agerpres.

Potrivit Eurostat, intre 2000 si 2007 Romania a avut cele mai mari cresteri de preturi la aproape toate categoriile de bunuri si servicii, incepand cu alimente si bauturi non-alcoolice, crestere de 185,6% in Romania fata de o crestere medie de 43,3% in UE, continuand cu chirii, apa, gaze si electricitate, crestere de 536,5% in Romania fata de o crestere medie de 57,2% in UE, transport, crestere de 338,3% in Romania fata de o crestere medie de 41,2% in UE, restaurante si hoteluri, crestere de 328% in Romania fata de o crestere medie de 56,1% in UE, haine si incaltaminte, crestere de 144,1% in Romania fata de o crestere de doar 0,8% in UE, si comunicatii, crestere de 135% in Romania in conditiile in care in UE au scazut cu 21,7%.

Singurul indicator la care Romania nu este in top la majorarea preturilor sunt serviciile si produsele medicale, unde Ungaria a fost lider in UE cu o crestere de 156,8%, fata de o crestere medie de 40,8% la nivelul UE. In Romania preturile la serviciile si produsele medicale au inregistrat o crestere 116,2%, a saptea crestere inregistrata de una din tarile membre.