Chestionat daca exista posibilitatea sa fie numit in functie de premier in locul VioricaI Dancila, Teodorovici a spus: "Ca prim-ministru este doamna Viorica Dancila. Este un om cu care se poate lucra foarte bine in echipa, este o persoana care nu este vulcanica, nu este razboinica. Este ceea ce are nevoie un Guvern. Mai mult, vine o presedintie peste noi, la 1 ianuarie (...)

Este unic in istoria noastra ca tara si suntem obligati, suntem condamnati sa avem succes (...) Daca viata o sa fie in acea directie. O sa dau un raspuns pe care l-am dat unui coleg din media. Am spus ca este normal, este de bun simt, si nu trebuie sa se supere nimeni, niciun partid. Un om politic este obligat sa isi doreasca sa ajunga cat mai sus, pentru ca eu inteleg asa: un om politic de asta intra in politica, sa faca bine pentru cei pe care ii reprezinta, pentru romanii nostri. Daca asta este telul tau, tot speri ca fiind bun, fiind capabil sa faci lucrurile in directia asta trebuie sa ocupi cat mai sus, cat mai sus, o astfel de pozitie, ca sa poti sa faci bine in jurul tau. Cine spune ca nu este interesat, ca nu-l preocupa, ca nu si-ar dori sa fie intr-o pozitie cat mai inalta, este ipocrit. Si eu nu sunt ipocrit, sunt omul care spune lucrurilor pe nume. (...) Nu am de ce sa spun ca nu mi-as dori o functie cat mai inalta in zona politica. Dar trebuie sa demonstrez", a spus el la Antena 3, citat de hotnews.ro.