"Romania nu mai vrea sa vanda gazul pe gratis (...) si nu vom mai vinde nimic pe gratis, pentru ca Romania are posibilitati de dezvoltare extraordinar de mari. In momentul in care esti sarac, in momentul in care nu ai autostrazi, in momentul in care esti blocat cu investitiile, ai si o mare oportunitate ca poti sa le faci si sa le deblochezi si atunci cresterea si ritmul economic pot fi foarte mari. Multi spun: '(...) A incetinit cresterea economica'. Nu, cresterea economica nu a incetinit. (...) Anul acesta se raporteaza la anul trecut si de aceea este undeva 4 - 4,1%. Anul viitor (...) va fi peste 7% crestere economica. Pariul meu este ca va fi peste 8 (...)

Liviu Dragnea vine si spune foarte clar: '(...) Eu nu fac asemenea intelegeri. Intelegeti ca vreau sa construiesc pentru aceasta tara'. Tariceanu - ALDE vin si spun: 'Noi mergem la aceasta constructie'. Deranjam si deranjeaza enorm de mult si (...) eu stiu foarte bine presiunile la care sunt supusi si presedintele si doamna prim-ministru si presedintele Tariceanu si presiunile sunt enorme (...), de la amenintari cu moartea pana la santaj la familie pana la discreditare", a mentionat Valcov in cadrul unui interviu, potrivit antena3.ro.