Din fericire, exista solutii care pot creste productivitatea intr-o companie si pot reduce semnificativ timpul pe care fiecare angajat il dedica unui task. Iata care sunt solutiile pe care noi le-am identificat si pe care le poti pune in aplicare:

Stabileste obiective si termene limita clare

Cel mai probabil, unul dintre motivele pentru care angajatii nu reusesc sa rezolve task-uri sau sa planifice un proiect este legat de faptul ca nu inteleg exact care sunt asteptarile si obiectivele finale si cand ar trebui sa livreze rezultatele. Aici intervine necesitatea de a discuta cu fiecare angajat despre responsabilitatile pe care le are si sa gasiti solutii astfel incat sa stabiliti scopul fiecarei actiuni interne si cum poate sa isi planifice timpul de lucru. Stabileste totodata care sunt cele mai importante proiecte si cat timp ar trebui sa dureze fiecare actiune in parte.

Managementul timpului este necesar intr-un loc de munca, insa tine cont de faptul ca deadline-urile ar trebui stabilite in functie de modul de lucru al fiecarui angajat, ne spun cei de la Inc. Magazine. In caz contrar, risti sa pui prea multa presiune pe angajati, iar efectul va fi opus fata de ceea ce ti-ai propus.

Axeaza-te pe masurarea timpului de lucru

Asa cum am afirmat mai sus, managementul timpului este esential la locul de munca, iar pentru o mai buna planificare a proiectelor si a timpului de lucru trebuie sa gasesti o solutie pe care sa o poti aplica la nivelul tuturor departamentelor. O lista cu task-uri si prioritizarea celor mai importante activitati este utila, insa nu este suficienta, ci trebuie si sa masori cat dureaza pana sunt rezolvate aceste task-uri.

In acest sens, poti apela la un soft de time tracking, asa cum este Toggl, pe care fiecare angajat il poate folosi ca sa masoare cat timp aloca pentru fiecare task in parte. Cu cat acestia vor deveni mai constienti de timpul pe care il petrec pe un anumit proiect, cu atat le va fi mai usor sa identifice acele actiuni care dureaza prea mult si vor reusi sa isi planifice mai eficient programul de lucru.

Cauta solutii pentru optimizarea timpului de lucru

Un manager eficient este un manager care cauta constant solutii care sa ii ajute pe angajati sa lucreze mai rapid si mai inteligent. Iar acest lucru se traduce nu doar prin echipament performant, ci si prin metode sau aplicatii care imbunatatesc timpul de lucru si calitatea rezultatelor finale. Mai mult decat atat, exista aplicatii care pot chiar sa reduca timpul de lucru si sa elimine task-uri repetitive care consuma mult timp.

Acesta este si cazul unei aplicatii pentru desktop recording care inregistreaza simultan mai multe actiuni de pe ecran si construieste apoi anumite secvente pe care le foloseste pentru a automatiza procesul de lucru. Practic, aceasta aplicatie te ajuta sa salvezi din timpul de lucru al angajatilor, pe care il pot folosi apoi ca sa lucreze pe proiecte mai importante care vor contribui la obtinerea unor rezultate mai bune ale companiei.

Si nu in ultimul rand, nu uita sa oferi feedback

Chiar daca ai reusit sa gasesti cele mai bune solutii pentru eficientizarea timpului de lucru al angajatilor, iar rezultatele se vad in calitatea muncii lor, cel mai important lucru pe care trebuie sa il faca orice manager este sa ofere intotdeauna feedback. Acest lucru este sustinut si de cei de la Harvard Business Review intr-un articol in care vorbesc despre importanta pe care o are feedbackul oferit angajatilor.

Daca munca lor s-a imbunatatit, asigura-te ca si ei stiu asta si ca primesc o recompensa pentru munca depusa. Modalitatea in care oferi feedbackul, spun cei de la Harvard Business Review, trebuie sa ii motiveze si mai mult pe angajati si sa arate ca esti deschis la noi propuneri si solutii legate de modul in care functioneaza fiecare departament din companie.

Acestea sunt doar cateva dintre solutiile care reusesc sa imbunatateasca performantele propriilor angajati si sa optimizeze constant timpul de lucru. Insa, pe langa aceste avantaje cuantificabile, solutiile propuse mai sus vor reusi se creeze si un mediu de lucru mai placut si mai motivant pentru fiecare dintre angajati.