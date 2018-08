"Dragnea, Valcov si Teodorovici s-au inspirat de la dictatorul turc sau invers?

Se comporta toti la fel. De parca ar exista o scoala secreta undeva pentru dictatori. Sau poate la acestia este genetic si de aia sunt toti prieteni.

Oricare ar fi explicatia , Dragnea, Valcov si Teodorovici folosesc institutiile statului impotriva celor care spun adevarul despre economie. Exact ca niste dictatori veritabili.

Turkish interior ministry to take action against those 'bad-mouthing' the economy", a scris Florin Citu pe Facebook.