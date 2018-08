"Violenta si reprimarea brutala a manifestatiilor nu sunt acceptabile sub nicio forma. (...) Cei vinovati trebuie identificati trebuie rapid si pedepsiti. (...) Romania traverseaza o stare grava de tulburare. Atitudinea civica a fost aspru pedepsita cu gaze lacrimogene.

Aceste demonstratii au fost unele eminamente pasnice, cu exceptia unor instigatori. Protestele de sambata si dminica au aratat adevarata fata a celor care ies in strada: cinstiti si corecti. Cei care ies in strada pentru a transmite un mesaj au o voce legitima. Reprimarea brutala nu este acceptabila sub nicio forma. Cei vinovati trebuie identificati rapid si pedepsiti, indiferent cine sunt si de unde sunt. Interventia a fost puternic disproportionata. Marturie stau inregistrarile video din Piata. Condamn la fel de ferm actiunile celor care au atacat jandarmii. (...)

Explicatii extrem de subtiri ale Ministrului de Interne nu au convins, cum nu au convins nici explicatiile Jandarmeriei. Au trecut 3 zile si nu e niciun responsabil. In orice tara, oameni responsabili aflati la conducere, pana la aceasta ora am fi avut cel putin o demisie. Nimeni nu si-a asumat responsabilitatea politica.

De ce am ajuns aici? Pentru ca un proces legitim a degenerat in violente. Nu cumva cei care vor sa ingenuncheze justitia si-au dorit o diversiune?

In ultimul an si jumatate PSD a compromis actul de guvernare si legiferare. A tulburat societatea. Avem acum si o componenta represiva, care ridica serioase semne de intrebare la ce intentii are acest guvern cu romanii. Cei din Guvern fac tot ce pot pentru a distruge imaginea Romaniei.

PSD trebuie sa inteleaga ca actuala conducere a partidului este extrem de nociva. Fac apel la membrii PSD sa ia in serios protestele. Fac apel la societatea civila: e foarte important ca societatea civila sa fie vie si vigilenta.

Acest apel nu e un apel la revolta, ci la responsabilizare si implicare", a transmis presedintele Klaus Iohannis.