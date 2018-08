De oricare parte a barierei te-ai afla, este extrem de important sa cunosti cadrul legislativ in legatura cu marja comerciala si sa retii cateva aspecte deloc de neglijat. Afla din acest articol tot ceea ce trebuie sa stii despre adaosul comercial si despre limitele in care acesta trebuie sa se incadreze, dar si despre sanctiunile aplicate celor care incalca legea.

Legea adaosului comercial

In Romania, modalitatile de calculare si de aplicare a adaosului comercial sunt reglementate prin Legea 12/1990, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite. Conform acestei legi, nedeclararea la organele fiscale, de catre operatorii economici a adaosului comercial precum si a comisionului reprezinta, in functie de gravitate, contraventii sau infractiuni. Prin urmare, inainte de inceperea activitatii comerciale, operatorii au obligatia de a declara la organele competente pragurile adaosurilor si ale comisioanelor.

De asemenea, depasirea limitelor de adaos fiscal si/sau de comision declarate este o forma de incalcare a legii si se sanctioneaza conform normelor in vigoare.

Adaosul comercial - 5 lucruri pe care este bine sa le cunosti

1. Adaosul comercial reprezinta o anumita suma (calculata in procente) care se adauga peste costul de productie. In acest mod se obtine pretul de vanzare al unui produs sau serviciu.

2. Adaosul comercial se mai numeste si marja comerciala.

3. Marja comerciala este cea din care se scad anumite categorii de cheltuieli pe care societatea in cauza le are (cum ar fi salarii, facturi la utilizati si altele). Suma ramasa in urma acestui calcul reprezinta profitul brut al firmei.

4. Conform art.2 din Legea 12/1990 sanctiunile aplicate pentru incalcarea legii adaosului comercial se concretizeaza in amenzi care pornesc de la 6.000 lei si care pot ajunge pana la 20.000 lei. Pe de alta parte, in functie de gravitatea infractiunii, pot fi aplicate si pedepse cu privarea de libertate, astfel ca cei care incalca legea risca amenzi de la 6 luni la 3 ani.

5. Adaosul comercial sau marja comerciala, asa cum mai este numit, nu trebuie confundat cu marja de profit. Cea de-a doua mentionata este acel indice obtinut in urma cheltuielilor realizate de catre firma. Concret, daca o companie vinde catre client un produs cu pretul de 130 Ron, iar costurile de productie au fost de 100 Ron, marja de profit va fi de 23%, iar adaosul de 30%.

Din pacate, in contextul unei competitii acerbe intre jucatorii comerciali din piata, de multe ori exista cazuri in care acestia incearca sa induca in eroare clientii, prin tot felul de tehnici deloc legale. Una dintre cele mai frecvente tentative de incalcare a legii consta in afisarea la raft a unor produse al caror pret nu este real. Pentru a elimina acest risc, clientii ar trebui sa utilizeze acele cititoare de coduri de bare de calitate pe care le au la dispozitie in majoritatea supermarketurilor si hipermaketurilor prestigioase.