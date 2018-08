In realitate, cam orice persoana cu un venit mediu poate sa sa achizitioneze o casa, daca este responsabila si daca isi doreste asta suficient de mult. Cei care se obisnuiesc sa economiseasca si isi organizeaza responsabil cheltuielile reusesc, dupa o vreme, sa acumuleze suficienti bani pentru a-si implini acest vis. Mai mult decat atat, piata imobiliara, cu preturile sale piperate, nu este singura ta alternativa. Exista mai multe metode prin care poti deveni proprietar, cu un buget mult mai mic decat iti permite piata. Iata care sunt acestea:

Executarile silite

Casele modulare

Casele scoase la licitatie de banci au preturi mult mai mici decat atunci cand sunt cumparate de la proprietar, pe piata imobiliara. Banca are interesul sa vanda imobilul cat mai repede, ca sa isi poata recupera banii. In consecinta, poate fi o idee buna sa urmaresti ce executari silite au loc in zona in care vrei sa locuiesti. Reducerile de pret ale caselor pot fi destul de consistente, iar daca ai un buget redus, acest lucru poate face o reala diferenta.Casele modulare sunt case ale caror camere sunt formate din containere. Camerele construite in acest mod se bucura de tot confortul pe care il ai si intr-o casa obisnuita. Singura diferenta este ca toate camerele sunt fabricate in alta locatie si livrate ulterior catre tine. Iar partea cea mai buna este ca pretul unei case modulare este considerabil mai mic decat pretul uneia construite clasic.

Desigur, vei avea nevoie de un teren pe care sa pui casa modulara, insa banii pe care ii vei economisi cu constructia casei te vor ajuta foarte mult. In plus, pe masura ce situatia ta financiara se schimba, vei putea adauga noi module la casa ta. Asta pentru ca toate casele modulare pot fi modificate asa cum doresti. Poti adauga si elimina camere dupa bunul tau plac.

Casele prefabricate

Ca si cele modulare, casele prefabricate sunt construite intr-o locatie diferita si livrate apoi proprietarului. Diferenta este ca, in cazul locuintelor prefabricate, odata decisa structura casei, aceasta nu poate fi modificata. Casele prefabricate sunt constructii unitare, fabricate in totalitate la sediul companiei care le vinde. Ca si in cazul caselor modulare, pretul acestora este mult mai mic decat al caselor obisnuite, construite din caramida sau lemn.

Pe langa pretul redus, unul dintre marile beneficii pe care il obtii cu o casa prefabricata este ca acestea se livreaza la cheie, cu toate finisajele, ceea ce inseamna ca te poti muta in ea imediat. In plus, casele prefabricate pot lua forme cu adevarat deosebite, asa cum arata Curbed. Asta pentru ca arhitectura unei case prefabricate nu are aceleasi limitari pe care le are una construita in modul clasic.

Din fericire, nu esti nevoit sa te limitezi la oferta disponibila pe piata, cand vine vorba de locuinta ta. Exista metode prin care poti reduce pretul pe care il platesti pentru viitoarea ta casa. Sigur, nu vei da peste casa perfecta din prima zi, dar daca esti perseverent in cautari, cu siguranta vei gasi o locuinta care sa ti se potriveasca si sa se incadreze si in bugetul tau.