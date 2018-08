Cu siguranta ai avut, de-a lungul vietii, macar o idee de afaceri aparent stralucita. Si cu toate astea, nu a functionat sau nu ai mers atat de departe incat sa o implementezi. Din fericire, acum ai la dispozitie mai multe unelte si strategii care te pot ajuta sa validezi o astfel de idee si sa ii prevezi succesul sau esecul.

Poti incepe prin a antrena oameni reali in misiunea ta si prin a le adresa intrebarile care conteaza, astfel iti vei da mai usor seama care sunt potentialii tai clienti si daca exista sau nu o piata pentru ceea ce vrei sa oferi. Iata cateva actiuni concrete pe care le poti face in viitorul apropiat si care te vor ajuta sa iti dai seama de potentialul startup-ului tau:

Asterne pe hartie conceptul de business

Care este publicul tau? Fii cat mai specific, incearca sa iti definesti cat mai bine potentialii clienti si chiar sa iti setezi tintele cele mai sigure.

Pentru ce probleme reprezinta startup-ul tau o solutie? Din nou, fii cat mai explicit, incearca sa afli in ce masura este aceasta o problema reala pentru care publicul vizat cauta in mod activ solutii.

Cum rezolva produsul/serviciul oferit aceasta problema si cum le-ar putea imbunatati viata potentialilor clienti?

Care sunt caracteristicile cheie ale produsului sau serviciului pe care vrei sa il vinzi? Ce alte probleme mai rezolva? Cu cat beneficiile sunt mai numeroase si mai importante, cu atat sansele tale de reusita sunt mai mari.

Defineste-ti riscurile si competitorii

Astfel vei observa detalii care poate ti-au scapat din vedere. Nu e nevoie sa faci neaparat un business plan elaborat, mai ales ca pe parcurs vei avea nevoie, cel mai probabil, sa faci tot felul de ajustari pentru ideile initiale. Poti incepe cu o schita sumara, care iti permite sa faci cu usurinta modificari. Pentru a-ti lua cateva repere in acest sens, te poti folosi de tooluri moderne de strategie, precum ProductPlan sau Business Model Canvas . Noteaza cateva asteptari si formuleaza intrebarile la care cauti raspuns:In procesul de autocunoastere, e important sa iti observi si analizezi cu atentie rivalii pe piata. Cine mai rezolva aceeasi problema si in ce fel? De ce este solutia ta mai buna decat a competitorilor si ce caracteristica ar convinge publicul sa te prefere? Cantareste-ti in detaliu avantajele si compara-le obiectiv cu cele pe care le ofera altii.

De asemenea, analizeaza riscurile, slabiciunile si factorii de risc. O analiza SWOT te poate ajuta sa iti dai seama care sunt punctele fragile ale startup-ului tau si sa actionezi rapid pentru a rezolva eventualele probleme inainte de lansare.

Informeaza-te, cere pareri, discuta cu profesionisti

„Cunoasterea inseamna putere”, asa cum bine spunea Ralph Waldo Emerson, asa ca orice sursa avizata te poate ajuta sa iti identifici mai bine posibilitatile in mediul de afaceri. De la discutii cu persoane care se confrunta cu problema pe care o rezolva businessul tau la participarea la evenimente si huburi unde ai putea sa iti extinzi reteaua de cunostinte din randul oamenilor de afaceri, sa afli lucruri inedite din experientele lor sau sa iti testezi, pur si simplu, produsul in fata unor entitati avizate, vei avea numai de castigat din procesul de informare si cautare a raspunsurilor.

Un astfel de eveniment care se va desfasura in viitorul apropiat si care vizeaza in mod special startup-urile este Transylvania Awards 2018, care va avea loc in perioada 6-7 septembrie, la Alba Iulia. Aici vei avea ocazia sa inveti de la oameni de afaceri din tara si din afara tarii, sa porti discutii 1-1 cu diversi investitori, sa asculti pitchurile altor incepatori, sa iti creezi o retea de contacte utile si chiar sa fii premiat pentru ideea ta grozava. De altfel, e important sa te interesezi si sa te implici in mai multe actiuni de acest gen, care iti ofera sansa de a participa la workshopuri si de a schimba idei atat cu semenii tai, cat si cu cei la al caror succes visezi.

Actioneaza

Daca ideile ti-au fost validate nu doar de cercul de apropiati, ci si de specialisti si oameni cu experienta in domeniul afacerilor, daca ideea ta nu este doar una simpatica, ci si una extrem de utila, pe care publicul o asteapta cu sufletul la gura si, nu in ultimul rand, daca ai minimalizat riscurile ajustandu-ti strategia in functie de cerintele publicului si de capacitatea ta de a-i oferi ceea ce i-ar putea face viata mai buna, fa-ti curaj si actioneaza.

Timpul, entuziasmul si resursele de care dispui acum nu vor ramane neschimbate pentru totdeauna. Si, asa cum tu te-ai gandit la solutia pe care vrei si poti sa o oferi, se poate gandi si altcineva, iar daca nu actionezi in timp util, ai putea pierde trenul pentru lansarea in business cu ideea pe care o ai acum. Nu te sfatuim sa fii impulsiv si sa nu te gandesti la consecinte, dar asta nu inseamna ca vei gasi o cale care nu implica niciun risc. La urma urmei, daca ai parcurs pasii anteriori si balanta este inclinata catre posibilitatile de succes in proportie de 80%, nu iti prelungi agonia si fa ceea ce ai de facut.

Startup-ul tau ar putea schimba lumea sau, cel putin, i-ar putea face pe clientii tai mai fericiti. Indrazneste sa crezi in el si acorda-i suficient credit pentru a-l prezenta unor oameni de afaceri experimentati si potentialului public, fa tot posibilul sa il aduci in atentia cui trebuie si sa atragi investitori, insa nu inainte de a-ti evalua posibilitatile si de a-ti seta cat mai corect si obiectiv asteptarile.