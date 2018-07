"Nu exista dubii aici pentru cei care sunt in economia reala. Sa fiu si mai direct, masurile socialiste ale PSD-ului afecteaza negativ deciziile de investitii si economisire din economie.

Perioada de revenire economica arata o economie construita pe baze fragila. Iar 2017-2018 arata semnele clare ale unei economii supraincalzite, exact ca in 2007-2008.

Toti suntem de acord ca o economie nu poate sa creasca pe perioade mai lungi de timp stimulata doar de consum. Pentru a putea creste pe termen lung trebuie sa investesti. Iar ca sa investesti trebuie sa economisesti. Alta formula nu exista.

Perioada de revenire economica arata o crestere a importantei consumului in PIB real si o scadere constanta a investitiilor.(grafic)

Cresterea consumlui nu este un lucru rau. Totusi, daca ne uitam la masurile care au stimulat artificial consumul vedem ca este vorba doar de programe care inseamna implicit taxe mai mari in viitor. In toate cazurile.

Subventii, ajutoare sociale, vouchere de vacanta, ajutoare de stat, garantii de stat, cresterea salariului minim, pensii speciale- toate acestea stimuleaza artificial consumul. In acelasi timp aceste programe influenteaza negativ investitiile si economisirea.

Cetatenii nu sunt prosti. Isi dau sema ca aceste programe sunt platite de cineva. Banii pentru subventii, ajutoare de stat, salarii in sectorul bugetar, pensii speciale, deficitele etc. sunt finantate cumva.

Astfel, romanii deja anticipeaza taxe mai mari (de acolo vine finantarea pentru aceste programe) si actioneaza in concordanta cu aceste asteptari. Economisesc si mai ales investesc mai putin! Aceasta este legatura directa dintre consum si investitii. Si asa se vede cel mai bine si ticalosia masurilor PSD. Acestea distrug potentialul de dezvoltare al Romaniei pe termen lung pentru capital electoral pe termen scurt. O lectie preluata de socialistii de azi din coalitia de guvernare de la predecesorii lor, comunistii de ieri.

Graficul alaturat prezinta cel mai bine impactul masurilor socialiste ale PSD. Consumul ca procent din PIB real a ajuns la cel mai mare nivel dupa 1989 in timp ce investiile scad ca importanta in PIB de la un an la altul. Bineinteles atat importanta consumului cat si scaderea investitiilor s-au accentuat in ultimii 2 ani. Pentru multi dintre investitori, aceasta evolutie arata ca economia este pe cale sa fac implozie. De aceea majoritatatea investitiilor in Romania sunt pe termen scurt si in instrumente lichide. Investitorii se asigura ca pot sa iasa cat mai repede in momentul in care economia se prabuseste.

Pentru cei care se mai intreaba, structura economiei arata clar ce rol joaca statul in economie.

PSD a creat un sistem economic care stimuleaza consumul si penalizeaza drastic investitiile! Nu exista dubii aici. Si nicio economie nu supravietuieste cu o astfel de structura pe termen mediu si lung. Nici aici nu exista dubii.

#DeschideOchiiRomania #romaniitrebuiesastie

P.S. Avem si explicatia pentru lipsa investitiilor facute de stat. Electoratul PSD nu beneficiaza direct de acestea. Atat timp cat Romania este condusa de coalitia PSD+ALDE vor fi taiate bugetele pentru investitiiiar banii din taxe sunt transferati catre subventii, ajutoare de stat, membri PSD+ALDE etc.", a scris Florin Citu pe Facebook.