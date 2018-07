Informatii despre venituri, taxe si impozite

Inainte sa iti deschizi un PFA, ar trebui sa fii informat cu privire la modalitatea de calcul a veniturilor, dar si cu privire la impozitele si taxele care se aplica. In caz contrar, risti probleme financiare sau chiar legale. Pe de o parte, nu vei putea calcula corect preturile serviciilor prestate de PFA-ul tau si, pe de alta parte, nu iti vei putea achita la timp datoriile catre stat, furnizori sau creditori. Bineinteles, aspectele cu privire la contributii, taxe si impozite sunt supuse schimbarii.

In 2018, impozitul pe venit pentru un PFA este de 10%, iar CAS (25%) si CASS (10%) se calculeaza la salariul minim pe economie (1.900 lei), contributia de asigurare sociala putand fi stabilita si la un nivel superior, prin completarea declaratiei unice. Totodata, scadenta pentru plata impozitelor este la data de 15 martie, in anul urmator obtinerii veniturilor. Un exemplu realizat cu un program de calculare venituri PFA indica pentru un venit anual de 30.000 de lei, o suma facturata lunar de 2.500 de lei, contributii la pensii anuala de 475 de lei, contributii la sanatate de 2.280 de lei si impozit anual de 3.000 de lei. In total, pentru venitul specificat, taxele anuale ajung la 5.755 de lei, iar venitul net lunar este de 2.043 de lei.

PFA-urile pot avea angajati

Incepand cu 2017, legislatia cu privire la functionarea PFA-urilor s-a schimbat, permitandu-le un numar maxim de trei angajati. Legea nr. 182/2016 specifica faptul ca un PFA „poate desfasura activitatile pentru care este autorizata, singura sau impreuna cu cel mult 3 persoane, angajate de acesta, in calitate de angajator, cu contract individual de munca”.



Nu poti desfasura orice activitate cu un PFA



In primul rand, PFA-urile pot avea cel mult 5 clase de activitati. Legea care a intrat in vigoare in 2017 limiteaza numarul de coduri CAEN pe care il poate avea un PFA la 5. Va trebui sa alegi un cod CAEN principal si cel mult patru secundare. Daca ai nevoie de mai multe clase de activitati, va trebui sa te orientezi fie catre o intreprindere individuala (maximum 10 coduri CAEN), fie catre un SRL (numar nelimitat de coduri CAEN).

In al doilea rand, nu poti opta pentru orice domeniu de activitate. Este nevoie sa demonstrezi pregatire sau expertiza ca sa poti alege o anumita clasa de activitati. Poate fi vorba de absolvirea unei facultati in domeniu, de obtinerea unei diplome certificate in urma unui curs sau de munca in domeniu, pe o anumita perioada.



Nu beneficiezi automat de concedii medicale

Chiar daca sunt obligatorii contributiile pentru sanatate, ca sa beneficiezi de concedii medicale platite e nevoie de un pas suplimentar: asigurarea in sistemul medical, pe baza de contract de asigurare. Ca sa te bucuri de concedii medicale platite, dar si de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, va trebui sa platesti o contributie in valoare de 1% din venitul lunar. Acesta din urma trebuie sa aiba o valoare minima de 1.900 de lei si o valoare maxima de 22.800 de lei, adica cel putin 1 si cel mult 12 salarii minime pe economie.



Mai multa raspundere personala in cazul insolventei



Nu este placut sa te gandesti la inceput de drum la ce s-ar putea intampla in caz de esec. Acesta este insa un exercitiu necesar ca sa te protejezi pe termen lung. Un dezavantaj atunci cand optezi pentru PFA in detrimentul unui SRL este raspunderea in fata creditorilor cu averea personala. Astfel, atunci cand nu iti mai poti achita datoriile, bunurile tale personale pot fi executate silit.