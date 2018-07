"Pentru asigurarea unui mediu concurential corect pentru sectorul de gaze naturale din Romania si stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazelor naturale din productia interna, reprezentantii Ministerului Finantelor Publice si Ministerului Energiei s-au intalnit miercuri, 18 iulie, la sediul MFP, pentru a analiza posibilitatea instituirii unor forme de control al preturilor gazelor naturale practicate de catre producatorii interni, pana la data 30.06.2021. Pentru eliminarea efectelor negative asupra consumatorilor casnici, avand in vedere ca dupa 1 aprilie 2017 s-a liberalizat complet pretul de vanzare al gazelor naturale, iar tendinta de crestere a fost continua si constanta, aceasta fiind in prezent 29,5%, in timp ce pentru luna martie 2019 se estimeaza o crestere de 33,75%, se impune adoptarea unui act normativ care sa plafoneze pretul gazelor naturale", se precizeaza in nota de fundamentare care insoteste proiectul de act normativ.

Potrivit initiatorilor, proiectul are impact pozitiv prin stoparea cresterii necontrolate a preturilor gazelor naturale din productia interna, generata de pozitia dominanta a celor doi mari producatori care au cota de piata, fiecare de peste 46% si impreuna de 95% (Romgaz, cu o cota de 48,88% si OMV Petrom - 46,08% din total productie).

Incepand cu 1 aprilie 2017 s-a liberalizat complet pretul de vanzare a gazelor naturale din productie interna, acesta stabilindu-se in cadrul pietei concurentiale prin contracte liber negociate cu furnizorii si clientii finali pe baza cererii si a ofertei.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de HG, pretul mediu de vanzare al gazelor naturale de catre producatorii interni pe piata centralizata, in perioada aprilie 2017 - august 2018, a evoluat de la 70,93 lei la 77,72 lei. Pretul mediu estimat de vanzare al gazelor naturale de catre producatorii interni pe piata centralizata la 31 martie 2019 va fi de 80,25 lei/MWh, scrie Agerpres.

Pretul gazelor naturale din import este stabilit pe piata concurentiala prin negociere libera intre importatori si furnizorii de gaze naturale din Romania. Pretul mediu estimat de vanzare al gazelor naturale din import la 31 martie 2019 va fi de 94,58 lei/MWh.

"Din structura pretului final pentru clientii casnici reglementati, elementul cu ponderea cea mai insemnata, de peste 65%, il reprezinta costul gazelor naturale ca marfa. ANRE (Autoritatea de Reglementare in Energie, n.r.) nu are atributii in a interveni asupra nivelului preturilor de vanzare a gazelor naturale de catre producatorii autohtoni si din import. Din datele prezentate rezulta ca, dupa liberalizarea completa a pretului de vanzare al gazelor naturale de la 1.04.2017, tendinta de crestere a fost continua si constanta, asistand in prezent la un procent de 29,5% iar pentru luna martie 2019 estimam un procent de 33,75%", arata autorii documentului citat.

Pe piata de gaze naturale activeaza, in prezent, un operator al Sistemului National de Transport - Transgaz SA, 7 producatori (Romgaz, OMV Petrom, Amromco Energy, Raffles Energy, Foraj Sonde, Stratum Energy si HUNT OIL Company), 5 furnizori externi care aduc gaze naturale din surse externe in Romania (Engie Energy Management, Imex Oil, MET International AG, Alpiq Energy SE si Wiee AG Elvetia), 2 operatori de inmagazinare (Romgaz si Depomures), 36 de operatori de distributie (cei mai mari fiind Distrigaz Sud Retele si E.ON Gaz Distributie), 87 de furnizori activi prezenti pe piata si 3 operatori ai pietelor centralizate. Pe piata de gaze naturale sunt aproximativ 3,7 milioane clienti finali, din care 3,4 milioane clienti casnici reglementati.