"Pietele, economia si societate romaneasca sunt rezonabile. De multe ori, excesele pe care le percepem sunt de fapt dintr-o mediatizare excesiva. Cred ca si media trebuia sa-si puna o intrebare: care este rolul nostru in calmarea situatiei sau promovarea unei situatii corecte in Romania. Sunt excese de interpretari uneori eronate. Probabil ca ati observat ca, de doi ani de zile, citesc. Nu stiu sa citesc foarte bine, dar fac acest lucru si imediat ce ajung la banca pun prezentarea pe site, pentru ca am constatat cat de periculos este sa spui ceva, sa fi citat altfel si apoi sa revii si sa spui ca, de fapt, eu am spus altceva. Este o capcana in care vad ca, din pacate, societatea romaneasca a intrat", a spus Isarescu.

Guvernatorul BNR a adus in discutie faptul ca, daca exista un climat de incredere in societate, creditul va avea categoric de suferit.

"Creditul inseamna incredere si daca nu reusim sa cream un climat de incredere in societate si creditul are categoric de suferit. Romania are cel mai scazut grad de intermediere financiara intre tarile membre ale Uniunii Europene, iar acest trend, din pacate, continua. Peste 27% este nivelul la finele anului 2017. S-ar putea ca, anul acesta, trendul sa se inverseze usor, dar nu datorita evolutiei spectaculoase a creditarii, ci mai de degraba datorita faptului ca economia tinde sa decelereze. Constat, totusi, ca o astfel de evolutie nu indica numai faptul ca, in Romania, creditarea are probleme sau ca, mai ales, creditarea nu are o perspectiva favorabila. Dimpotriva", a mentionat oficialul.

In viziunea lui Isarescu, printre factorii majori care au dus la scaderea intermedierii financiare se afla procesul de curatare a bilanturilor bancilor de creditele neperformante, dar si schimbarea de paradigma in finantarea subsidiarelor locale ale grupurilor bancare europene, scrie Agerpres.

"Factorii majori care au condus la scaderea intermedierii financiare, in ultimi ani, sunt tocmai cei creeaza premise pentru o dezvoltare sanatoasa a creditarii in viitor. Si ma refer, in primul rand, la procesul de curatare a bilanturilor bancilor de creditele neperformante. Acest proces s-a intensificat incepand cu anul 2014, cam de cand avem aceasta scadere a raportului intre volumul creditarii si Produsul Intern Brut. Procesul de curatare a bilanturilor bancii explica, in buna masura, contractia semnificativa si persistenta a creditului in valuta, in ultimii ani, care a contrabalansat in proportie considerabila produsele de credite in lei. In al doilea rand, este vorba despre schimbarea de paradigma in finantarea subsidiarelor locale ale grupurilor bancare europene, in sensul deplasarii accentului dinspre modelul centralizat de finantare pe care criza l-a dovedit relativ mediatic, inspre unul bazat pe masura de resurse locale. Orientarea spre piata locala in materie de finantare a condus in mod natural la expansiunea creditului in lei si la inversarea raportului de forte dintre creditarea in moneda nationala si cea in valuta, care a coborat de la mai mult de doua treimi din total la aproape o treime, in prezent. Evolutia este binevenita atat pentru debitori, care evita expunerea la riscul valutar, cat si pentru Banca Centrala", a explicat guvernatorul BNR.

Situatia actuala a sistemului bancar si cum se vede de la Banca Nationala a Romaniei evolutia bancilor care se confrunta atat cu necesitatea cresterii, dar si continuarea curatarii bilanturilor sunt printre subiectele ce vor fi abordate in cadrul unui evenimentul "ZF Summit Bankers 18", organizat joi de Ziarul Financiar, la Bucuresti.