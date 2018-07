Insa aceste beneficii nu sunt garantate. Cu cadoul nepotrivit, risti sa transmiti un mesaj gresit. Daca se intampla acest lucru, nu ai de suferit doar tu, ci si compania ta. Exista cateva reguli simple dupa care te poti ghida in selectarea cadoului potrivit. Iata ce trebuie sa stii inainte sa alegi un cadou corporate pentru o femeie:

1. Tine cont de ocazie

Atunci cand doresti sa oferi un cadou corporate, e important sa il adaptezi cu succes la ocazie. Spre exemplu, cadourile pe care le oferi de sarbatori nu ar trebui sa fie similare cu cele de la ocazii speciale. Cadourile de Craciun, Pasti si Ziua Femeii nu trebuie sa fie complet originale sau surprinzatoare. Un element de personalizare poate fi uneori suficient. De exemplu, poti oferi o agenda, dar, ca sa diferentiezi cadoul (care este de altfel unul comun), poti alege una cu coperta de lemn sau piele.

Atunci cand doresti sa iti exprimi recunostinta sau sa marchezi o ocazie speciala, precum incheierea unui proiect important sau pensionarea unei colege, devine adecvat un cadou mai personal. Un ceas deosebit poate fi ideal: este un cadou de care se poate bucura multa vreme, dar si unul mult mai potrivit intr-un cadru profesional decat o pereche de cercei sau un pandantiv.

2. Tine cont de relatia cu persoana respectiva

Cadourile corporate pot fi oferite persoanelor din companie sau din exteriorul ei de catre manageri sau administrator. In general, cadourile pentru clienti urmaresc consolidarea unor relatii profesionale, iar cadourile pentru angajati cresterea loialitatii si a motivarii acestora. In ambele cazuri, regula este sa oferim cadouri atunci cand dorim sa ne exprimam recunostinta - in niciun caz atunci cand avem nevoie de ceva de la persoana respectiva.

In cazul clientilor, este recomandat sa faci cel putin un cadou pe an. Insa cadoul propriu-zis ar trebui sa tina cont de impactul acestora asupra afacerii. Spre exemplu, o companie care isi bazeaza activitatea pe un numar mic de clienti ar trebui sa ofere cadouri atent gandite si mai valoroase. Insa o companie cu sute de clienti care au comenzi de valoare mai mica nu isi poate permite acelasi lucru; in acest caz, poti alege cadouri simbolice.

3. Ia in considerare domeniul de activitate

E foarte posibil ca atunci cand trebuie sa faci un cadou corporate, sa nu cunosti prea mult despre preferintele si pasiunile persoanei respective. Insa exista o metoda simpla prin care sa depasesti acest impas. Te poti orienta dupa domeniul de activitate al persoanei respective ca sa ii daruiesti un obiect pe care sa il considere util sau interesant, potrivit The Balance

Acest lucru e valabil atat in cazul cadourilor pentru angajati, cat si in cazul celor pentru clienti. De exemplu, daca ai o colega careia jobul ii impune calatorii frecvente, ii poti darui o borseta de calatorie din piele. Daca, pe de alta parte, doresti sa ii faci cadou unei cliente dintr-o companie de IT, ai putea alege o statie de incarcare din bambus, pentru smartphone-uri.