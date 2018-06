"Am avut o crestere economica situata la nivel de varf pentru perioada post-criza, aproape 7%, in contextul a doi ani consecutivi de stimuli fiscali si majorare a veniturilor. Deci doi ani de stimuli fiscali. Si 2016 a fost tot o perioada de stimulente fiscale. De fapt in 2016 s-a largit deficitul bugetar la 3%. Dezechilibru extern in accentuare. Nu s-au depasit inca limitele de prudenta, speram ca nu vor fi depasite, dar aceasta expansiune a dezechilibrului extern arata o majorare a absorbtiei interne, consum plus investitii, dincolo de potentialul economiei. Din punct de vedere al politicii monetare, caracterizarea noastra este ca am continuat procesul operational cu un scop clar pe care l-am spus de fiecare data, integrarea, intrarea in Zona Euro intr-o anumita perspectiva. Pentru aceasta am redus si rezervele minime obligatorii si am ingustat si coridorul de dobanzi in jurul ratei de referinta de politica monetara", a spus Isarescu.

Potrivit acestuia, rata inflatiei s-a situat pe o traiectorie ascendenta pornind de la valori negative la inceputul anului.

De asemenea, politica monetara a avut un impact neutru asupra cresterii economice si asupra ratei inflatiei.

Guvernatorul a mentionat ca raportul de anul acesta nu difera mult ca structura fata de cel de anul trecut si de cele din anii anteriori. In cadrul capitolului referitor la rezervele internationale se face o analiza in detaliu a rezervei de aur cu evolutia s-a pana in prezent, scrie Agerpres.

"Am simtit nevoia sa facem acest lucru si pentru clarificare dar si pentru a ramane un document scris, serios si a termina odata cu toate aceste interpretari nefundamentate legate de rezerva de aur a Romaniei", a precizat Isarescu.