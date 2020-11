Programul Rabla Plus va continua și anul viitor, iar autoritățile nu intenționează să modifice valoarea bonusului acordat pentru achiziționarea de mașini electrice, care în prezent este de 45.000 de lei.

Programul Rabla Plus are în acest an un succes semnificativ, care a condus deja la creșterea înmatriculărilor de mașini electrice cu 54% în primele 10 luni ale anului.

Viabilitatea programului era incertă pentru anul viitor, însă Ion Vasile, vicepreședintele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), a confirmat în cadrul conferinței Green Energy Virtual Forum că Rabla Plus va continua și pe parcursul anului viitor. Citește continuarea pe automarket.ro.