„Cred că putem face un vehicul electric de 25.000 de dolari, care este, de asemenea, complet autonom”, a spus Musk la eveniment. „Și când te gândești la prețul de 25.000 de dolari, trebuie să iei în considerare cât de puțin costisitor este să deții un vehicul electric. Așadar, devine și mai accesibil la acel preț de 25.000 de dolari”, a mai adăugat Musk.

Datele nu au fost încă puse pe hârtie, iar vehiculul nu are încă un nume. Zvonurile sugerează că dacă Tesla va produce, într-adevăr o mașină electrică de doar 25.000, ar putea fi numită Tesla Model C, unde "C" vine de la "compact."

Musk a mai prezentat și nouă baterie, cu o celulă mult mai mare și mai eficientă, care ar putea ajunge la scăderea prețurilor viitoarelor mașini electrice.

