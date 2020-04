Uzinele de la Mioveni se vor deschide în două etape, după sărbătorile de Paște și vor fi luate măsuri speciale de distanțare socială.

Producția de la Dacia a fost sistată în mai, pe fondul epidemiei de coronavirus, dar ar putea reîncepe destul de curând.

Astfel, uzina Mecanică ar urma să își reia activitatea prima, începând cu 21 aprilie. Va urma uzina de Vehicule, a cărei activitate va fi repornită pe 4 nai.

Între sindicaliști și reprezentanții companiei a fost semnat un acord cu privire la reluarea activității.

„Noi am analizat ce se întâmplă în România. Am văzut cam cum se prevede problema pandemiei şi am dat răgaz angajatorului nostru, Dacia, să facă toate condiţiile pentru a relua în condiţii de securitate activitatea pentru toţi salariaţii”, afirmă Nicolae Pavelescu, liderul sindicaliștilor de la Dacia.

La Mecanică și Șasiuri se va începe o activitate limitată, cu doar 250 de angajați din 4.000.

Alți 190 de angajați vor începe lucrul la presaj. Atât aceștia, cât și ceilalți 250 vor veni la lucru pe bază de voluntariat - nimeni nu este constrâns să își reia activitatea. De asemenea, cei care sunt în categoria de risc și predispuși la îmbolnăvire vor rămâne acasă, arată hotnews.ro.