Rolls-Royce Dawn SIlver Bullet va fi lansat in scurt timp, iar producatorul britanic promite un model cu un design inspirat de masinile anilor '20. Modelul cu plafon retractabil va fi disponibil in doar 50 de unitati si va fi inclus in seria Collection Car.



Rolls-Royce a publicat primele imagini teaser care anunta lansarea unui nou model in seria Collection Car. Britanicii vor prezenta in scurt timp noul Dawn Silver Bullet, un model care preia elemente de design specifice vehiculelor din anii '20. Citeste continuarea pe automarket.ro.

