Cand vrei sa cumperi un autoturism care sa indeplineasca nevoile familiei tale, exista mai multi factori de care trebuie sa tii cont. Aspectele estetice si puterea unei masini sunt mai putin importante daca ai nevoie de o modalitate cat mai sigura de a transporta copiii. In cazul in care nu erai pasionat de masini inainte, odata ce incepi sa-ti intemeiezi o familie, vei avea nevoie de un mijloc de transport care sa stea la dispozitia ta oricand. Vei putea sa eviti astfel aglomeratiile din trenuri sau autocare, unde copiii mici nu se simt intotdeauna in largul lor. Iata cateva lucruri pe care trebuie sa le iei in considerare:

Bugetul

Stabilirea bugetului trebuie sa includa si cheltuileile ulterioare precum reviziile, costul pieselor care trebuie inlocuite in timp, asigurari etc. O familie cu copii trebuie sa aiba o masina care este usor de intretinut si care nu implica multa bataie de cap, precum Dacia Sandero. De asemenea, pentru a economisi o suma cat mai mare, poti opta pentru un autoturism second-hand. Daca acesta este bine ingrijit si are toate specificatiile de care ai nevoie, nu trebuie sa iti faci griji in privinta costurilor pentru eventuale reparatii prea repede.

Daca nu ai intreaga suma pentru cumpararea unei masini cu banii jos, poti apela la ajutorul unui credit de nevoi personale. Trebuie sa ceri cat mai multe detalii reprezentantului bancii despre acest proces. In acest fel vei putea sa analizezi daca iti permiti ratele lunare pentru a cumpara autoturismul pe care ti-l doresti. Pentru ca acest plan trebuie facut, in general, pe o perioada de cinci ani, va fi nevoie sa anticipezi in calculele tale si cheltuielile neprevazute. Pierderea unui job sau taxele de scolarizare ale copiilor ar avea efecte semnificative asupra bugetului familiei. Odata ce stabilesti aceste aspecte, vei reusi sa-ti faci o idee mai clara despre modelul de masina pe care ti-l permiti.

Spatiul

Numarul copiilor va influenta direct decizia pe care trebuie sa o iei. Daca ai doar unul, spatiul dintr-o masina de oras putin mai mare va fi suficient chiar si atunci cand acesta va creste. Cel mai important lucru pe care trebuie sa-l ai in vedere este felul in care se monteaza scaunele speciale pentru copii pe bancheta din spate. Acestea trebuie sa incapa cu usurinta si sa se monteze fara prea mult efort, altfel fiecare zi sau plecare cu masina in vacanta va fi ingreunata. De asemenea, chiar daca in momentul achizitionarii masinii ai doar un copil, in cazul in care iti doresti mai multi trebuie sa stii daca vei putea aseza doua sau chiar trei scaune de copil in spate. In astfel de cazuri vei avea, cu siguranta, nevoie de o masina tip SUV. Discuta despre aceste aspecte cu toata familia, pentru a putea lua deciziile cu un ochi spre viitorul apropiat, dar si cel indepartat.

Siguranta

Masinile moderne au multiple optiuni care fac masina cat mai sigura in cazul coliziunilor si ajuta inclusiv la evitarea acestora. Cand alegi masina, acorda atentie speciala dotarilor din aceasta categorie. Fie ca este vorba de atentionari de pre-coliziune, franare de urgenta, numarul de airbaguri si alte detalii, investeste intr-un autoturism care iti ofera cea mai mare siguranta, atat pentru locurile din fata, cat si pentru cele din spate. Verifica si calificativele primite de tipul de masina pe care ti-l doresti la testele Euro NCAP. Acestea stabilesc nivelul de siguranta oferit de fiecare autoturism in parte, dupa o serie de testari controlate de coliziuni frontale, laterale, dar si ale sistemelor de siguranta precum franarea de urgenta la detectarea pietonilor. Calificativele variaza intre 1 si 5 stele si sunt o metoda buna de a verifica in detaliu eficacitatea sistemelor de siguranta.

Citeste si: Ministerul Sanatatii va primi suma de 450.000 de lei pentru cazurile d

Masina familiei trebuie sa ofere siguranta tuturor celor care calatoresc in ea. Alegerea acesteia trebuie sa tina cont de planurile pe care le ai pe viitor, dar si de bugetul familiei. Nu uita ca o investitie serioasa merita facuta in cazul masinilor de familie pentru ca de ele depinde atat confortul, cat si viata copiilor tai.