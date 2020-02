Auto • 20 Februarie 2020 • 18:00 18:00 Lectura sub un minut

Pasionatii si proprietarii de modele Alfa Romeo din Romania si-au dat intalnire si in acest an pentru a 15-a editie Alfa Fest. Evenimentul organizat de Alfa Club se va desfasura in perioada 4-7 iunie, pe ruta Baile Herculane – Cazanele Dunarii – Targu Jiu.



Alfa Fest este evenimentul anual organizat de Asociatia Alfa Club, singurul club oficial de posesori ai marcii Alfa Romeo din Romania si sustinut de importatorul marcii. Citeste continuarea pe automarket.ro.

Te-ar putea interesa si: