Auto • 12 Februarie 2020 • 18:00 18:00 Lectura sub un minut

Romanii au inmatriculat aproape 12.500 de masini noi in luna ianuarie, in scadere cu 10% comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce inmatricularile de masini second-hand au scazut cu aproape 4% la circa 35.000 de unitati.



Piata auto din Romania a inceput anul 2020 cu o scadere puternica a inmatricularilor, potrivit raportului oficial publicat de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Citeste continuarea pe automarket.ro.

