Lectura sub un minut

Programul Rabla 2020 va include din acest an un bonus de 1.000 de lei pentru masinile echipate din fabrica cu sistem GPL si un tichet de 3.500 de lei pentru persoanele care achizitioneaza motociclete.



Ministerul Mediului a anuntat marti cateva detalii suplimentare despre editia din acest an a programelor Rabla si Rabla Plus, programate sa inceapa in cursul lunii martie. Citeste continuarea pe automarket.ro.