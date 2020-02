In 2019, marca Citroën, prin TRUST MOTORS importatorul oficial in Romania, a inregistrat cel de-al saselea an de expansiune cu o crestere de 31% a vanzarilor intr-o piata auto ce a crescut cu 21% fata de anul 2018. Citroën a insumat un volum de 3.400 de unitati vandute in 2019 din care 89% vehicule de persoane si 11% vehicule utilitare.



Aceasta crestere a fost sustinuta de cele trei modele de referinta ale marcii – Citroën C3, Citroën C3 Aircross si Citroën C5 Aircross.

Citroën C3 este un succes comercial in Romania cu o crestere de 32,86 % in 2019. Modelul ocupa locul 6 in categoria B Hatch Mainstream.

Citroën C3 Aircross isi consolideaza pozitia in categoria B SUV Mainstream cu o crestere de 55.32% a unitatilor vandute in 2019, clasandu-se astfel pe locul 9 in segment.

Noul Citroën C5 Aircross lansat in Romania la jumatatea lunii Aprilie 2019 a reusit sa castige pana la sfarsitul anului o cota de piata de 2.2% in segmentul sau cu un total de 484 de unitati vandute in 2019.

Segmentul C-SUV este cel mai mare segment de turisme in crestere cu 27% vs 2018.

La nivel european, in 2019, Citroën a continuat expansiunea pentru cel de-al optulea an consecutiv, cu vanzari record de 835.000 de unitati in Europa si o cota de piata de 4.7%.

Anul 2020 va marca tranzitia catre electrificarea marcii Citroën. Prima versiune electrificata se va lansa in a doua parte a anului 2020. Incepand cu Noul C5 Aircross SUV Hybrid, toate noile modele vor avea o versiune electrificata, dovada a angajamentului Citroën de a electrifica 100% marca pana in anul 2025.

TRUST MOTORS este importatorul oficial in Romania al marcilor Peugeot, Citroën si DS Automobiles si unul dintre cei mai importanti jucatori din industria de profil. Reteaua de distributie insumeaza 56 puncte de vanzare in intreaga tara, iar serviciile oferite acopera toate nevoile clientilor prin modelul de business one-stop-shop, de la vanzarea de masini, produse financiare si asigurari, pana la toata gama de servicii post-vanzare.