Auto • 27 Ianuarie 2020 • 18:00 18:00 Lectura sub un minut

Cruise Origin, prototipul electric si autonom dezvoltat de General Motors sI Honda, ar urma sa intre in productie in 2022, potrivit informatiilor din presa americana. Vehiculul ar putea fi folosit in cadrul unui serviciu de ride-hailing cu masini autonome, care sa concureze cu Uber sau Lyft.

Saptamana trecuta, divizia de vehicule autonome de la General Motors, a prezentat rezultatul unei colaborari cu japonezii de la Honda. Cruise Origin, un prototip electric si autonom, fara volan si pedale, este asteptat sa intre in productia de serie undeva la sfarsitul anului 2022, conform ultimelor informatii din presa americana. Citeste continuarea pe automarket.ro.

