Auto • 1 Ianuarie 2020 • 18:00 18:00 Lectura sub un minut

Bentley estimeaza ca va incheia anul 2019 pe profit, dupa pierderile inregistrate in 2018. “2020 va fi un an record,” a declarat CEO-ul Adrian Hallmark, care mizeaza pe cresterea vanzarilor Bentley in China.



In prima jumatate a anului, Bentley a renuntat la 450 de angajati si a redus o parte din costuri, in timp ce productia a devenit mai rapida si eficienta. Masurile impuse de constructor au ajutat Bentley sa revina pe profit, dupa pierderile semnificative din 2018. Citeste continuarea pe automarket.ro.

