Lupta cu kilogramele in plus nu este una usoara, mai ales atunci cand vara este atat de aproape si vrei sa arati impecabil. Ce te faci insa daca mergi la sala, ai o dieta echilibrata si totusi nu poti scapa de kilogramele acumulate in zona abdomenului? Site-ul Huffington Post mentioneaza cateva motive banale care impiedica eliminarea grasimii si pe care ar trebui sa le iei in considerare.