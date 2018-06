10+1 coafuri deosebite pe care sa le incerci vara asta

O coafura frumoasa este si o modalitate de a-ti exprima personalitatea. In vara acestui an se va purta in primul rand parul care arata cat mai natural, atat din punct de vedere al culorii, cat si al modului in care il coafezi. Insa, poti sa experimentezi tot ceea ce iti face cu ochiul in materie de coafuri, indiferent daca preferi parul lung sau parul scurt.