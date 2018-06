O excursie cu cortul este despre libertatea pe care acesta ti-o ofera, despre sentimentul de a fi in mijlocul naturii, departe de galagie, lumini si agitatie si mai aproape de stele. Asadar, fie ca vorbim despre locuri neamenajate, fie ca e vorba de crestele muntilor, in vreo poienita sau pe malul vreunei ape, excursiile cu cortul pot fi o experienta de neuitat.Iata cateva imagini prezentate de BuzzFeed care iti vor trezi cu siguranta dorinta de a merge in camping.